"Фараон" потребовал вежливости на чистом русском

Небольшой инцидент произошел утром 19 июня на Московском вокзале, куда прибывают поезда с болельщиками перед игрой Россия - Египет.

Как передает корреспондент "Фонтанки", вышедший из столичного состава россиянин решил поделиться своим прогнозом на предстоящую игру с затянувшими на перроне национальную песню болельщиками соперников. Для простоты мужчина использовал эвфемизмы из числа обсценной лексики. На его беду, посыл был понят гостями – оказалось, что болельщики египетской сборной некогда учились в Москве в Университете имени Губкина и прекрасно владеют не только литературным русским, но и разговорным матерным. Так что ответ был дан незамедлительно и в той же самой манере. На замечание гостя, мол, "с детьми фараонов так не разговаривают," завязалась небольшая потасовка.

После того, как между драчунами встали проводник и подоспевшие полицейские, египтянину ничего не оставалось, как горестно заметить: "Мы к тебе в гости приехали, зачем ты так?".

Напомним, что сегодня, 19 июня, в 21 час сборная России в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу встречается на арене "Санкт-Петербург" со сборной Египта. Свою первую игру в турнире россияне провели с Саудовской Аравией, разгромив гостей в матче открытия 5:0.