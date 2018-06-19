Из горящего хостела в Коломне спасали иностранцев

Сон иностранных туристов прервал пожар в хостеле Адмиралтейского района Петербурга, случившийся в ночь на 19 июня. На улице в сорочках оказались 20 человек.

Как рассказали в городском ГУ МЧС, спасателей к 12-му дому по Адмиралтейской набережной вызвали в 1:40. Огонь охватил 20 квадратных метров на втором этаже. Из здания вывели 20 человек. К 2:17 пожар локализовали.

По информации «Фонтанки», возгорание произошло в хостеле Ticket to Train, где проживали в том числе иностранные туристы. При эвакуации подвернула ногу 43-летняя перуанка. Ее доставили в больницу с переломом лодыжки и легким отравлением дымом.