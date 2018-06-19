Погода в Петербурге портится, деревья падают

Погода в Санкт-Петербурге начинает портиться. Ветер усиливается, дожди синоптики обещают во второй половине дня 19 июня.

Небольшой шторм налетел на город минувшим вечером, затем последовал кратковременный дождь. Этого хватило, чтобы обрушить несколько деревьев.

Во дворе дома 8, корпус 1, по улице Чудновского дерево упало на два автомобиля, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Ровно в 2 часа ночи во дворе дома 8 по улице Белы Куна обломилась крупная ветка – около 25 см в диаметре, длиной порядка 5-6 метров. «К счастью, проезжающих машин не было. Людей тоже не было, и припаркованные <автомобили> не пострадали», – пишут очевидцы в группе.

Сегодня будет облачно с прояснениями, во второй половине дня дожди, местами небольшие. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Воздух днём прогреется до плюс 23 градусов. Атмосферное давление слабо понизится, сообщает городское ГУ МЧС со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В Ленинградской области, по данным ГУ МЧС, возможны грозы, а 20 июня – местами порывы ветра до 15-17 м/с.

