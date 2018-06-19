Конференция «Как выбрать профессию старшекласснику и провести лето с пользой»

24 июня в Санкт-Петербурге пройдет профориентационный форум, на котором эксперты по поступлению помогут старшеклассникам ответить себе на главный вопрос – кем быть?



По статистике более 70% выпускников работают не по своей специальности. Как правило, профессию старшеклассники выбирают в лучшем случае из 10-15 вариантов. Но ведь на рынке труда на сегодняшний день более 50 000 различных специальностей. С какой стороны подойти к осознанному выбору будущей профессии? Как выбрать нужное направление? Какие предметы сдавать на ЕГЭ? Как не ошибиться с выбором и поступить в престижный вуз? Как найти ту самую профессию?



Сейчас самое время задуматься над этими вопросами.

Всероссийский профориентационный форум – это одно из крупнейших в России мероприятий, где не боятся говорить о главном. Это не набор «сухих» лекций на актуальные темы. Это непрерывный диалог с ведущими экспертами в области поступления, которые ежедневно помогают более 1000 школьников определиться с профессией своей мечты.



Если вы хотите разобраться во всём, что связано с ЕГЭ и дальнейшим выбором, узнать, как провести лето с пользой и не потерять время, тогда вы по адресу.

24 июня в 12:00 на специальном форуме можно узнать:

как просто сдать ЕГЭ;

как выбрать профессию;

как правильно готовиться к экзамену;

как гарантированно поступить на бюджет в выбранный вуз;

как мотивировать ребёнка на протяжении обучения.



Участие в мероприятии бесплатное (количество мест ограничено — необходима предварительная регистрация).

Зарегистрироваться можно по ссылке или по телефону (800) 775 83 71



Адрес проведения: ул. Римского-Корсакова, 5-7, конференц зал гостиницы «Амбассадор»

Дата: 24 июня 12:00

Лицензия №1290 от 19 февраля 2015г.