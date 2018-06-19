Спец по угонам №1

Петербург лишился самого именитого Спортсмена. За ним охотились с рвением, и он знал. За его спиной подвиги, вошедшие в историю сыска, а впереди разговор о крови и стрельбе по оперативникам.

Около семи вечера 18 июня в «угонном» отделе уголовного розыска Петербурга настроение было, будто футболисты России вошли в полуфинал. Просто прозвучал финальный свисток в их игре – казаки-разбойники с абсолютным чемпионом по чужим иномаркам города. Полицейские, наконец, удалили 42-летнего Игоря Ловыгина, которого в ладно скроенном преступном мире уважительно звали Спортсменом. Его вместе с вечным подручным Костылем взяли после того, как им не удалось увести Land Cruiser 200 от ТРК «Континент» у метро «Звездная». Есть ощущение, что этот эпизод не так огорчил лидера клана, как параллельное обвинение в убийстве.

В ближайшее время Следственный комитет Петербурга спросит с гражданина Ловыгина, как он в 2002 году вместе с коллегами по налету устроил кучную стрельбу на 7-й линии Васильевского. В тот день теневой предприниматель Иванов тащил с биржи очередные 4 миллиона рублей. У прохожих на виду пятеро напали на бизнесмена и двоих сопровождающих. По целям с ходу начали лупить из трех стволов, убив обнальщика и ранив охранника из ТТ. Как бы тогда ни было, но вряд ли Ловыгин признает, что знал даже имена оперативников уголовного розыска Центрального района, халтуривших телохранителями. Кстати, по версии следствия, бить в упор из пистолетов начали, оттого как предполагали наличие табельного оружия. Согласитесь, это показывает, какие решения принимал наш ньюсмейкер.

Когда Игорю Ловыгину в 1992 году исполнилось шестнадцать, его уже задержали за кражу. Чуть после, на новой волне предпринимательства, он создал мастерскую по установке автосигнализаций, но как-то понял, что это не его конек. Тем более что времена настали самые удобные для рисковых и смеющихся над советским плакатом «Накопил – машину купил». Так, золотые руки, любовь к фарту и категорическое неумение подчиняться любому виду начальства слепили из него самодостаточную фигуру. Вокруг него всегда кучковался коллектив – небольшой, но бойкий, а к концу девяностых все уважающие себя сыщики знали Спортсмена. Многие в лицо. Примерно с этого времени идет и его рейтинговое противостояние с грозным угонщиком города № 2 – Чубайсом (за рыжие в юности кудри).

Другое дело, что, в отличие от конкурирующего бренда, к Ловыгину прирос имидж гангстера. Так, например, после того, как он очередной раз вышел на свободу и заподозрил супругу, то в Гатчине взял и пропал ее ухажер – тренер по фитнесу. До сих пор ни его, ни его «девятку» найти не могут.

Какой бы ты ни был, неуловимым быть можешь только в анекдоте. Ловыгин раза три заходит в колонию. То за свои любимые кражи, то за разбой. Но он не урка. Человек очень комфортный в общении, поэтому всегда выходит на условно быстро.

Не одними угонами же питаться человеку, тем более что никнейм Спортсмен он получил за симпатии к боксу. Говорят, его манило словосочетание «хранилище банка», и он пошел на знаковое дело. Автор утверждать не может, но, похоже, любимый фильм Ловыгина – «Схватка». Говорят, в ноябре 2013 года он с соратниками через подвал всверливался в отделение банка «Открытие» на Ленинском, но дурная бетонная плита рухнула ему на голень. Братва его вынесла на руках, и с того дня Спортсмен хромает. Хотя в его BMW Х5 и Х6 это незаметно. Кстати, блистательное по технике исполнение инкассаторской машины того же «Открытия» на КАД в декабре 2013 года пока тоже не очень раскрыто.

Правда, и жизнь ему отвечает полной драматургией. В апреле 2013 в Эмиратах трагически погибает его малолетняя дочь. Ловыгин срочно летит туда, но его неприятно встречают на рейсе в Дубай в аэропорту Пулково, везут арестовываться в Следком на Мойку. За ним идут его товарищи по оружию, и на Мойке он выпрыгивает из окна служебного автомобиля, успевает залезть в свой, после чего план «Перехват» превращается в пустую команду.

Поступки его бригады можно перечислять и еще. Самый же доходчивый, на взгляд автора, если мы хотим понять стереотип поведения, – давняя ситуация в Курортном районе. Тогда оперативники подняли дрон, чтобы понять, где именно в микрорайоне находится Ловыгин. А всегда верный ему Костыль демонстративно расстрелял спецтехнику из дробовика. Сегодня Костылю тоже обидно – 18 июня у него неправильно прошел день рождения. Они вместе щупали Land Cruiser 200, и детективы так испортили праздник.

Последний же раз федеральный и международный розыски на Спортсмена объявили в июле прошлого года. За ту самую беспощадную пальбу в 2002 году по обнальщику и милиционерам. Он только-только вышел с колонии-поселения и опять в бега.

У Ловыгина к вечеру 18 июня, как всегда, нашли поддельные документы. Как обычно, он во весь рот улыбался. Главное, чтобы задержанным не оказался его брат-близнец. Тоже парень с характером, но по результатам все же уступает.

Вскоре в Петербург привезут и задержанного в Европе по линии Интерпола в конце прошлого года его конкурента по славе – Андрея Паламаря (Чубайса).

Получается, Петербург мелеет знаковыми фигурами. Так, глядишь, и цена страховки на машины начнет снижаться.

P. S.: Если кто обратил внимание на обвинение Ловыгину в убийстве образца 2002 года, оно вроде бы отсылает нас к норме о сроках давности совершенного, то это не совсем так. Дело в том, что по части второй статьи 105 – «Убийство, совершенное общеопасным способом, двух и более лиц» (тут покушение на убийство двух и более) – предусмотрено пожизненное лишение свободы. А это значит, что взгляд на давность здесь зависит от судьи. Сейчас у полицейских появилась информация, которая позволяет связать ту стрельбу с ним.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"