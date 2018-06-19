Яблочника Митрохина задержали за протест против повышения пенсионного возраста
Полицейские прервали одиночный пикет бывшего председателя партии "Яблоко" Сергея Митрохина против повышения пенсионного возраста. Оппозиционер вышел на акцию протеста во время действия ограничений, связанных с проведением мундиаля.
Московская полиция задержала председателя местного отделения оппозиционной партии у здания Государственной думы утром 19 июня. Об этом сам политик написал в своем аккаунте в "Твиттере".
Сергей Митрохин, судя по его микроблогу, вышел на одиночный пикет с плакатом "Пенсионная реформа – ограбление народа" примерно час назад. Однако акция протеста продлилась всего около 20 минут, так как ее прервали сотрудники правоохранительных органов.
"Я был задержан за нарушение указа президента №202, запрещающего любые публичные акции в дни ЧМФ", – пишет Митрохин.
Напомним, что указ президента Владимира Путина от 9 мая 2017 года №202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года" предусматривает ограничения на демонстрации во время мундиаля.