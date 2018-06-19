Доллар подорожал до 64 рублей впервые с мая

Курс доллара на торгах превысил 64 рубля, евро поднялся выше 74 рублей. Об этом утром 19 июня свидетельствуют данные Московской биржи.

По сведениям на 10:20, доллар стоил 64,04 руб. За утро валюта прибавила около 50 копеек. Напомним, еще в начале мая курс американской валюты составлял 61,7 руб. Тогда рост рубля произошел на фоне повышения цен на нефть (марка Brent стоила 78 долларов за баррель — впервые с ноября 2014-го).

Курс евро по данным на 10:20 составляет 74,11 руб., рост около 40 копеек. В начале мая европейская валюта стоила 73,4 руб.