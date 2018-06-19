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19.06.2018 10:40

Доллар подорожал до 64 рублей впервые с мая

Курс доллара на торгах превысил 64 рубля, евро поднялся выше 74 рублей. Об этом утром 19 июня свидетельствуют данные Московской биржи.

По сведениям на 10:20, доллар стоил 64,04 руб. За утро валюта прибавила около 50 копеек. Напомним, еще в начале мая курс американской валюты составлял 61,7 руб. Тогда рост рубля произошел на фоне повышения цен на нефть (марка Brent стоила 78 долларов за баррель — впервые с ноября 2014-го). 

Курс евро по данным на 10:20 составляет 74,11 руб., рост около 40 копеек. В начале мая европейская валюта стоила 73,4 руб.


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18.06.2018 14:50
Банк «Санкт-Петербург» удвоил число турникетов с модулем для оплаты картой
Банк «Санкт-Петербург» вдвое увеличил число турникетов, оборудованных для приема банковских карт в Петербургском метрополитене. Теперь в вестибюле каждой станции петербургского метро их два: крайний справа и крайний слева.
Платформа ОФД
18.06.2018 10:49
Умная экономия. Переходим на кассы и ОФД*
В России в разгаре «вторая волна» кассовой реформы.
pixabay.com
15.06.2018 13:18
Количество банкротов в стране побило исторический рекорд
Количество признанных банкротами россиян в период с января по март увеличилось в полтора раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло 8966 человек, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ)
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«Главстрой-СПб» запустил акцию на готовые квартиры в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» сообщает о старте акции «Не пропусти скидку», действующей при покупке квартиры в сданных домах в жилом комплексе «Юнтолово» в Приморском районе. По условиям специального предложения, выгода для покупателей может составить более 1 000 000 рублей.
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