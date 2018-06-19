Снова ДТП с такси в Петербурге: винят лопнувшее колесо

Новая авария с участием такси в Санкт-Петербурге: утром 19 июня на Приморском проспекте, у дома 14, микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем «Такси Везёт».

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут и что микроавтобус заказной, и что это маршрутка. На место прибыла карета скорой помощи.

«Видела эту аварию, – рассказывает Елизавета. – Таксист с крайнего правого ряда решил заехать во двор, который находится в крайнем левом ряду. Поехал перпендикулярно».

У Кассандры другая информация: «Я сидела в этой маршрутке, у такси пробило колесо, и его вынесло на нашу полосу, насколько я знаю».

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, за последнее время в Петербурге было несколько происшествий с участием такси. Одно заскочило на тротуар и врезалось в столб на Невском проспекте, ещё два перевернулись на крышу – на Пулковском шоссе и в Пушкине. В субботу, 16 июня, в Москве таксист вылетел на тротуар и сбил пешеходов, авария попала на видео. Полиции виновник объяснил, что находился за рулём 20 часов, а спал до этого 2-3 часа.