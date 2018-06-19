Власти Ирака "разворачивают" депортированных из Финляндии беженцев обратно

Полиция Ирака отказывается принимать своих же беженцев из Суоми. Троих иракцев, получивших отказ в убежище в Финляндии, отправили на самолете в Багдад, но оттуда их отправили в Хельсинки обратным рейсом, сообщает 19 июня Yle.

По информации издания, на прошлой неделе трое иракцев были депортированы двумя разными рейсами в Багдад, но полиция отказалась пускать их в страну, объясняя это тем, что они прибыли не по собственной воле и без документов. Временный "паспорт беженца", который Финляндия ввела специально для просителей убежища, власти Багдада не приняли. Полиция Финляндии подтвердила сведения журналистов, однако отказалась комментировать инцидент.

Активистка организации по предоставлению помощи просителям убежища Oikeus Elää ("Право на жизнь") Ясмин Юсуф считает, что едва ли такое происходит впервые, ведь речь идёт о двух разных рейсах. По её словам, подобный инцидент также произошёл в Дании.