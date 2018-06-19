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19.06.2018 10:22

Власти Ирака "разворачивают" депортированных из Финляндии беженцев обратно

Полиция Ирака отказывается принимать своих же беженцев из Суоми. Троих иракцев, получивших отказ в убежище в Финляндии, отправили на самолете в Багдад, но оттуда их отправили в Хельсинки обратным рейсом, сообщает 19 июня Yle.

По информации издания, на прошлой неделе трое иракцев были депортированы двумя разными рейсами в Багдад, но полиция отказалась пускать их в страну, объясняя это тем, что они прибыли не по собственной воле и без документов. Временный "паспорт беженца", который Финляндия ввела специально для просителей убежища, власти Багдада не приняли. Полиция Финляндии подтвердила сведения журналистов, однако отказалась комментировать инцидент.

Активистка организации по предоставлению помощи просителям убежища Oikeus Elää ("Право на жизнь") Ясмин Юсуф считает, что едва ли такое происходит впервые, ведь речь идёт о двух разных рейсах. По её словам, подобный инцидент также произошёл в Дании.

Справка:

Финляндия уже несколько лет ведет переговоры с Ираком о депортации просителей убежища, отказывающихся вернуться на родину. В то же время в прошлом году в Ирак с сопровождением полиции высылали 154 человека. Добровольно в Ирак вернулись более тысячи человек.


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ГК «Эталон»
19.06.2018 11:53
Четыре банка аккредитовали ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «АКБ Абсолют Банк», ПАО «АК БАРС» Банк и ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовали новый жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
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