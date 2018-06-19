Чемпионат мира: провал фаворитов, ожидание «фараонов»

Провал фаворитов, странное поведение Диего Марадоны, пять незабитых пенальти и три 11-метровых, назначенных с помощью системы видеоповторов. Отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги старта главного турнира года.

Во вторник сборная России играет свой второй и решающий матч в группе А против Египта с восстановившимся Мохаммедом Салахом, а мы пытаемся разобраться, какие далекоидущие выводы мы можем сделать по итогам первых 16 матчей турнира.

Список полуфиналистов чемпионата мира был понятен еще на берегу: чемпион мира Германия, финалист-2014 Аргентина, пентакампеоны Бразилия, доминировавшая 6 лет Испания, чемпион Европы Португалия, финалист чемпионата Европы Франция, перспективные Англия с Бельгией. Да, мест четыре, фаворитов сильно больше, но в этом и заключается главная драма главного турнира четырехлетнего цикла.

Первые свои матчи главные команды мира провели без души. Выиграть смогли только французы с бельгийцами (англичан в список «главных» включать, конечно, слишком). Особняком стоит пока лучшая игра на турнире – Испания – Португалия. Французы со скрипом одолели австралийцев. Бразилия, несмотря на прыть и Неймара, потеряла очки со Швейцарией. Аргентина не одолела сексуальных исландцев: Лионель Месси не забил пенальти. 30 тысяч «викингов» в парке «Зарядье» исполняли «УХ», а чемпион мира из Аргентины очень странно вышел после перерыва, тер нос, и в комментариях обсуждали аллергию на цветущий тополь в Москве. Раскуренную сигару на объекте ФИФА обсуждать нечего: на следующий день Диего Марадона извинился за табакокурение. 228 статья, в принципе, пока в розыгрыше.

Отдельная ода поется прямоугольникам экранов: это первый чемпионат мира, на котором используется система VAR, сейчас судьи могут запросить повтор спорного момента. К концу первого игрового тура судьи с помощью видеоповторов назначали три пенальти, некоторые из которых стали решающими, смотри матч Швеция – Южная Корея.

Чемпионат мира продолжает нести радость миру. Мы говорили с аргентинцами, мы говорили с египтянами, в планах у нас беседы с болельщиками из Нигерии, Коста-Рики, Аргентины. И мы продолжаем радоваться за наши прекрасные города. Вот играла сборная Перу в Саранске. 30 тысяч болельщиков сборной Перу приехали в столицу Мордовии. Как метко пошутили московские коллеги: теперь в Перу живет 30 000 перуанцев, которые были в Саранске. Вдумайтесь в эти цифры. Это же уникальная статистика.

Сборная Германии по делу проиграла мексиканцам. В принципе, у «орлов» был шанс оформить победу в 6 мячей над немецкой машиной, реализация подкачала. Пока команда Йохима Лева категорически скрипит. Футбольные аналитики обсуждают две проблемы: Мануэль Нойер в воротах и невызванный на турнир Лерой Сане, чемпион Англии в составе «Манчестер Сити». Первого в рамку, несмотря на длительный перерыв из-за травмы, поставил Лев. Тер-Стеген остался в запасе. Нойер пустил гол в ближний угол в первой же игре чемпионата в России. Без Сане сборная Германии так скромно выглядела в атаке, что Лева сразу же начали ругать немецкие журналисты.

Пока лучшая разница у команд на 21 чемпионате мира – у России. Триумф над Саудовской Аравией – исторический результат для команды Станислава Черчесова. Мы уверены, на этом чемпионате еще многие рекорды будут переписаны.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»