Британец с помощью eBay перехитрил не совсем честного петербуржца

Через онлайн маркет англичанин снял с петербуржца дорогостоящую куртку. Брендовой вещицы лишился торговец, не спешивший оформлять официально своё предпринимательское увлечение.

Как стало известно «Фонтанке» 19 июня, накануне в полицию с заявлением обратился 25-летний местный житель. Российским сотрудникам правоохранительных органов он пожаловался на нечестного англичанина по имени Крис. По словам петербуржца, он выставил на eBay куртку итальянской марки премиум-класса Stone Island и цену запросил соответствующую – 750 фунтов (63 тысячи рублей). Англичанин перевёл деньги за одежду и получил посылку из России. Но позже сообщил продавцу, что куртка не подошла по размеру, обещал вернуть товар и попросил выслать назад оплату.

Петербуржец вернул назад полученные деньги, но когда дождался посылки от Криса и вскрыл её, то куртки там не оказалось. Ущерб для себя официально неработающий петербуржец оценил как незначительный, так как его еженедельный доход составляет 30 тысяч рублей. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нелегальную предпринимательскую деятельность.