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19.06.2018 09:59

Ночные приключения болельщиков в Петербурге закончились реанимацией и кражами

Иностранцы, приехавшие поддержать свои сборные на чемпионате мира, продолжают попадать в неприятные истории в Санкт-Петербурге.

Как стало известно "Фонтанке" 19 июня, 37-летний гражданин Ирана в тяжелом состоянии был доставлен в НИИ скорой помощи еще 15 числа после того, как его нашли около бара на улице Ломоносова. Медики поставили диагноз гостю Петербурга: отравление этанолом и ушиб головного мозга средней тяжести. Состояние иностранца до сих пор остается тяжелым, и допросить его сотрудникам полиции не удалось. Однако стражи порядка смогли найти обидчика иранца недалеко от места преступления. Им оказался ранее не судимый гражданин РФ, родившийся в Таджикистане. Он написал явку с повинной, к утру 18 июня его отпустили под подписку о невыезде. 

Неудачно погулял в Петербурге и гражданин Египта, приехавший поддержать "фараонов", как неофициально называют египетских футболистов. В пять утра 18 июня он познакомился с двумя девушками в баре на Думской улице. Мужчина попросил новых знакомых вызвать ему такси и проводить его до гостиницы, на что ночные подружки согласились. Для звонка в такси египтянин дал девушкам свой iPhone X. Когда барышни довезли мужчину до гостиницы, то вручили болельщику свой старый айфон шестой модели, оставив смартфон гостя города себе. Пропажу египтянин обнаружил только утром. 

18 июня еще один иностранец в крепком подпитии пришел в кафе быстрого питания с преимущественно восточной кухней на Литейном проспекте и рассказал официанту, что потерял документы. Однако пока сотрудники заведения пытались вызвать полицию, иностранец скрылся. Из какой страны был болельщик, неизвестно.


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