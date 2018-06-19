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19.06.2018 09:47

Трамп дал старт новому витку торговой войны между США и Китаем

Ввести новые 10-процентные пошлины на товары из КНР на сумму 200 миллиардов долларов пригрозил президент США Дональд Трамп. Он уже поручил торговому представителю Соединенных Штатов Роберту Лайтхайзеру составить список товаров, которые попадут под пошлины. 

Как сообщает 19 июня издание The Bell, свое решение американский лидер объяснил планами Пекина  повысить пошлины на товары из США, чьи поставки оцениваются в $50 млрд. Дата публикации нового списка неизвестна.

Китайцы уже отреагировали на заявление Трампа. По словам министра торговли Поднебесной, страна готова к новому ответному удару. Но детализировать чиновник не стал. Вместо этого он снова обвинил Вашингтон в развязывании торговой войны и нарушении рыночных правил. По мнению министра, противостояние ударит не только по Китаю, но по всему миру. 

Справка:

Параллельно с Китаем США ведут торговую войну, хоть и в меньшем масштабе, с Канадой, Мексикой и странами ЕС. В конце мая США ввели торговые пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%) из этих стран.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель по очереди пытались разубедить Трампа, но из этого ничего не вышло. Последний саммит G7 также не принес результатов. Эскалация торгового конфликта между Китаем и США уже привела к падению курса доллара и йены. Если стороны не договорятся, глобальным последствием может стать рост неопределенности в мировой экономике.


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