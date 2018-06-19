Египтянин попытался проникнуть на тренировку своей сборной в Петербурге

Чтобы увидеть своих кумиров и пожелать им удачи перед матчем в Санкт-Петербурге, болельщик использовал чужие документы. Но план провалился.

Как стало известно "Фонтанке", 39-летний фанат "Фараонов", как неофициально называют сборную Египта, 18 июня попытался попасть на стадион, где тренировались футболисты перед матчем с Россией. Для этого предприимчивый египтянин позаимствовал аккредитацию у своего соотечественника, у которого был доступ на арену. Однако увидеть Мохаммеда Салаха и других футболистов ему не удалось, так как подмену заметили охранники.

Игра Россия — Египет состоится на стадионе на Крестовском острове 19 июня. Начало матча — в 21 час.