В Петербурге задержан угонщик №1

Оперативники «угонного» отдела уголовного розыска Петербурга задержали с поличным самого авторитетного лидера среди воров города. Ему не удалось взять Land Cruiser 200 в Московском районе. При этом Спортсмен находился в розыске за убийство и давнюю стрельбу по сотрудникам милиции.

По информации «Фонтанки», к 19 часам 18 июня сотрудники Управления уголовного розыска задержали 44-летнего Игоря Ловыгина, известного среди всех уважающих себя оперативников города как Спортсмен. Вместе с ним свободы лишился его ближайший соратник по прозвищу Костыль. Кстати, второй заработал хлопоты в свой день рождения.

По данным нашего издания, около 17 часов они оба были замечены возле ТРК «Континент» в Московском районе, куда приехали на Toyota Camry. Теперь в уголовном деле по покушению на кражу указано, что они пытались угнать новый Land Cruiser 200, но по независящим от них техническим причинам это им не удалось.

Задерживать подозреваемых оперативники на месте не стали, так как им было понятно, что Спортсмен не тот персонаж, кто сдается без боя. (Он неоднократно это доказывал сотрудникам всевозможных подразделений петербургской полиции.) Их иномарку аккуратно довели до того места, где Спортсмен и Костыль расслабились, а взяли обоих тихо в автосалоне Toyota в Парголово.

Сегодня Игорь Ловыгин вряд отделается лишь очередной статьей за угон. Уже год как он находится в федеральном и международном розыске с заочным обвинением по убийству и покушению на убийство, совершенным еще в 2002 году на Васильевском острове. Тогда по двум сотрудникам стреляли из трех пистолетов.

В ближайшее время «Фонтанка» постарается нарисовать портрет Спортсмена. Журналист вспомнит, как тот стал первым по угонам в Петербурге, устроил бойню с обнальщиком, несмотря на то, что его охраняли оперативники уголовного розыска, вскрывал банк «Открытие» и на всю жизнь стал хромым. Конечно, и про то, как он выпрыгивал через окно служебной автомашины при аресте.