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19.06.2018 09:19

РБК: Правительство может поддержать нефтяников после настойчивых просьб Сечина

Минфин изменил готовящийся им законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли. В нем появились преференции для заводов, расположенных далеко от экспортных рынков — в Поволжье, на Урале и в Сибири. Это произошло после неоднократных просьб главы «Роснефти» Игоря Сечина поддержать нефтепереработку.

Об этом 19 июня сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к одному из федеральных министерств. Эти заводы смогут не только сохранить статус-кво во время налогового маневра, получив так называемый возвратный акциз на нефть (фактически налоговый вычет из бюджета), но и получить «прибавку» к нему за счет повышающего коэффициента. Для НПЗ в Приволжском округе этот коэффициент составит 1,1, для Уральского округа — 1,2, для Сибирского — 1,3.

Новый коэффициент компенсирует транспортные издержки тех предприятий, которые расположены далеко от границ и, соответственно, экспортных рынков, а значит, уступают по конкурентоспособности НПЗ, расположенным в портах. Ранее такое отставание компенсировала так называемая таможенная субсидия (разница между пошлинами на нефть и нефтепродукты), но ее размер был одинаковым для всех заводов и зависел только от цен на нефть.

В результате на повышенные компенсации могут рассчитывать заводы «Роснефти» — Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Саратовский НПЗ, Ачинский НПЗ и Ангарская НХК, а также Уфимская группа (входит в подконтрольную компании «Башнефть»), заводы ЛУКОЙЛа — «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», а также «Орскнефтеоргсинтез» (входит в группу САФМАР Михаила Гуцериева), ТАИФ-НК, Омский НПЗ «Газпром нефти», Антипинский и Марийский НПЗ Дмитрия Мазурова и его партнеров и другие. 

В последние полтора года главным лоббистом льгот для нефтеперерабатывающей отрасли в целом и для заводов «Роснефти» в частности является глава этой госкомпании Игорь Сечин. Еще в начале 2017 года он предложил правительству ввести возвратный акциз на нефть, чтобы поддержать заводы «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова, и затем неоднократно обращался с аналогичными просьбами к правительству и президенту. Осенью 2017 года Сечин попробовал добиться льгот, увязав их с реформой налогообложения в добычном секторе. В мае на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге глава «Роснефти» заявил, что, несмотря на доминирующее положение на рынке (13 заводов), EBITDA перерабатывающего сектора «Роснефти» составляет всего 7% от EBITDA всей группы.

Справка:

Налоговый маневр заключается в повышении налога на добычу полезных ископаемых и пропорциональном обнулении пошлин на нефть и нефтепродукты в течение 2019–2024 годов. По замыслу Минфина, маневр должен лишить российскую нефтепереработку исторической субсидии из бюджета (образуется за счет разницы в величине экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты), но некоторые заводы смогут получить возвратный акциз, компенсировав отсутствие субсидии. Это НПЗ, которые выпускают и поставляют на внутренний рынок бензин класса Евро-5 и сырье для нефтехимии, заводы, владельцы которых попали под санкции, а также независимые НПЗ, которые не успели завершить модернизацию.


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13.06.2018 14:51
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