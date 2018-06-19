Полиция Петербурга пришла за «Забивакой»

Полицейские Петербурга в очередной раз проверили предпринимателей, торгующих сувенирами с символикой Чемпионата мира, и снова нашли контрафакт.

Как стало известно «Фонтанке», правоохранительные органы устроили рейд по торговым точкам, где могли продаваться поддельные «Забиваки» и другие товары с символикой мундиаля. Только за 16 июня были проверены около 50 торговых точек – от больших ТЦ до мелких магазинов и даже лотков. В результате стражи правопорядка выявили 6 случаев незаконной продажи сувенирной продукции. Полицейские изъяли 600 предметов: почти 100 чехлов для телефонов, десятки футболок, зонты и бейсболки.

В отношении предпринимателей может быть возбуждено дело по статье 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Максимальное наказание по этой статье – штраф в 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет с выплатой штрафа в 80 тысяч рублей.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что в отправленных в Петербург автомобильных шинах нашли сувениры к мундиалю.