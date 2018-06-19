Арбитраж признал законным расторжение Смольным отношений с «Трансстроем» по стадиону на Крестовском

Арбитраж Петербурга согласился с комитетом по строительству Смольного, что группа компаний «Трансстрой» не успевала достроить стадион на Крестовском к Чемпионату мира. По мнению юристов, защищающих интересы правительства города, это позволяет взыскать с корпорации огромную сумму, но суды, скорее всего, протянутся до 2019 года.

По информации «Фонтанки», 18 июня Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в первой инстанции удовлетворил два главных иска комитета по строительству городского правительства к группе компаний «Трансстрой». Суд признал законным расторжение Смольным госконтрактов 2014 года по строительству стадиона на Крестовском. Причем, по тем мотивам, что указал комитет. Стоит отметить, что дела начали слушаться еще в октябре 2016 года, и судья Хохлов 22 раза откладывал судебное разбирательство. Как прокомментировал нашему изданию управляющий партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Валерий Зинченко, который представляет в споре правительство Санкт-Петербурга, «это решение по основаниям, которые указал комитет по строительству Смольного, означает, что корпорация «Трансстрой» не успевала достроить стадион к предусмотренному контрактом сроку. А это, в свою очередь, ставило под угрозу выполнение международно-правовых обязательств РФ и города Петербурга. Если проще, то проведение Чемпионата мира».

По данным «Фонтанки», признание оснований для расторжения госконтрактов обоснованными позволяет взыскать городу с корпорации «Трансстрой» убытки как связанные с устранением недостатков в выполненных работах, так и убытки, вызванные расторжением госконтракта, что, по минимуму, составляют не менее 500 млн.

Заметим, что всего в арбитражных судах Санкт-Петербурга и Москвы сейчас находится на рассмотрении еще 4 дела по искам города к компаниям группы «Трансстрой»:

– три в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти – на суммы 2,84 млрд руб.; 289 млн руб.; 319 млн руб.;

– одно в Арбитражном суде Москвы на сумму 861 млн руб.

Общая сумма ко взысканию с группы компаний «Трансстрой» может достигнуть более 4,3 млрд руб. Однако, это еще не значит, что Смольный быстро получит эти средства. Понятно, что «Трансстрой» выйдет с апелляциями к данным решениям. Если учесть, что в окончательном виде решение арбитража будет готово только через месяц, после чего у «Транстроя» будет месяц на подготовку и подачу апелляции, то, исходя из периода отпусков, ранее середины сентября ничего не продолжится. Практика же показывает, что дальше все начнется по новой. Так что, не исключено, что и к весне 2019 года еще будут новости по этому принципиальному противостоянию.