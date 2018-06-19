«Левада»: 51% россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года

Чуть более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом и после 2024 года. При этом вырос процент тех, кто уповает на полномасштабные перемены в стране.

Таковы итоги опроса «Левада-центра», о которых 19 июня пишет издание «Ведомости». По данным социологов, 51% опрошенных хотели бы, чтобы Россией по-прежнему управлял Путин, 27% – не хотели бы. В августе 2017-го на этот вопрос положительно и отрицательно ответили 67% и 18% опрошенных соответственно (но тогда речь шла о сроке после 2018 года).

Полномасштабных перемен в стране хотят 57% (ранее – 42%). Респонденты надеются на повышение уровня жизни. 30% полагают, что изменения в составе правительства не приведут к решению проблем, на которое надеются только 24%.

Ранее Владимир Путин напомнил, что по российским законам он не может занимать свой пост более двух сроков подряд — таким образом, ему придется ставить пост после истечения полномочий в 2024 году. В Чечне на это предложили внести поправки в Конституцию: 18 мая законопроект внесен в Думу.