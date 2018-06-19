«Коммерсантъ» рассказал о новом варианте снижения беспошлинного порога на зарубежные посылки

О новом варианте поэтапного снижения беспошлинного порога для товаров из иностранных интернет-магазинов стало известно 19 июня.

Как сообщает «Коммерсантъ», у министерства финансов и министерства связи есть проект более быстрого снижения беспошлинного порога. Он подразумевает снижение с 1 января 2019 года порога до €500 в месяц, а с 1 июля 2019 года — до €100 за каждую посылку. По словам неназванного изданием федерального чиновника, такой вариант обсуждается среди прочих, окончательного решения в кабинете министров пока нет.

Накануне сообщалось о двух других вариантах. Автор первого — Минфин. Он предлагает снизить беспошлинный порог до €500 в месяц уже с 1 июля 2018 года и до €200 с 1 января 2019-го. Правительство пока эту идею не одобрило.

У Федеральной таможенной службы свое предложение: за ближайшие 1,5 года вовсе обнулить беспошлинный порог — то есть, облагать пошлиной все покупки, снизив при этом сам размер пошлины.