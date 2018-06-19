По делу о мошенничестве на 1 млн евро СКР собирает досье на бывшего советника председателя Верховного суда

Следственный комитет России (СКР) собирает доказательства причастности влиятельного экс-сотрудника Судебного департамента при Верховном суде России Игоря Борисенко к мошенничеству, связанному с требованием 1 млн евро у петербургского бизнесмена.

Как сообщает 18 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга, Приморский суд продлил на четыре месяца арест двум фигурантам дела — Андрею Пономареву, работавшему председателем территориальной избирательной комиссии Кировского района, и москвичу Олегу Чепрасову. Они обвиняются в мошенническом хищении денег главы компании-застройщика Аракчеевских казарм «НСК-Монолит» Дмитрия Семенова.

СКР отводит Пономареву роль мелкого посредника, Чепрасов считается фигурой более масштабной и перспективной. По данным «Фонтанки», в настоящее время следствие активно работает над подтверждением тесной связи Чепрасова с бывшим советником председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева — Игорем Борисенко. 36-летний Чепрасов, например, многим был известен как племянник 61-летнего Борисенко и, несмотря на официальный статус безработного и неполное среднее образование, пользовался ощутимыми благами. Например, по Москве передвигался на автомобиле Land Cruiser в расцветке МЧС и с мигалкой, жил в особняках на Рублевке, а его среднемесячные траты на насущные нужды следствие оценивает в 100 тысяч долларов.

СКР предполагает, что Чепрасов выполнял поручения Игоря Борисенко, который с начала 2000-х годов занимал в Судебном департаменте должность заместителя начальника главного управления — начальника отдела, но фактически работал советником председателя ВС. В 2002-м указом президента ему был присвоен классный чин государственного советника юстиции 3-го класса, что в военной табели соответствует званию майора.

Дата увольнения Борисенко из Судебного департамента не афишируется, последнюю декларацию о доходах он подавал за 2009 год. Судя по ней, заработок составил 687 тысяч рублей, имущества на влиятельном чиновнике не было никакого.

По информации «Фонтанки», общения со следствием Игорь Алексеевич избегает. По неподтвержденным данным, он находится за границей. В федеральный розыск не обьявлен, так как обвинение ему не предъявляли. Следователи в настоящее время активно допрашивают окружение Чепрасова. Один из вопросов звучит так: «Среди его знакомых был мужчина, которого зовут Борисенко Игорь?»

Пономарев и Чепрасов, по версии СК, причастны к вымогательству у Семенова 1 млн евро за помощь в принятии Верховным судом нужного решения, которое позволило бы перестроить Аракчеевские казармы, несмотря на протесты градозащитников.

Пономарев сотрудничает со следствием, Чепрасов вину не признает. На заседании в Приморском суде защита просила выпустить его под залог 25 млн рублей, сообщает пресс-служба судов. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил адвокат Игорь Решетников, представляющий интересы Олега Чепрасова.