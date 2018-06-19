В Майами на улице застрелили рэпера XXXTentacion

В США убит рэпер XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Дуэйн Онфрой). Об этом 18 июня сообщили в полиции США.

По данным местных СМИ, в музыканта выстрелили, когда он шел от магазина мотоциклов к своей машине. Очевидцы сообщили о нескольких выстрелах. Полиция разыскивает транспортные средства, на которых могли скрыться злоумышленники. Рэпера после нападения госпитализировали в критическом состоянии, он умер в больнице.

Джасею Дуэйну Онфрою было 20 лет, он записал два альбома. Последний (под названием «?») в марте 2018 года возглавил чарт Billboard 200. Жизнь XXXTentacion была окружена скандалами — так, бывшая подруга обвиняла его в насилии. Музыкант находился под домашним арестом по этому делу и ряду других.