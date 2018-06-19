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19.06.2018 00:57

Аналитики: Чтобы считаться средним классом, в Петербурге надо зарабатывать больше 72 тысяч рублей

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) подсчитали, сколько надо зарабатывать, чтобы считаться средним классом в России. Об этом 18 июня пишет РБК. 

По подсчетам аналитиков, представитель среднего класса в Москве должен зарабатывать минимум 121 тыс. рублей. В регионах этот показатель ниже в два раза — достаточно 60-ти тысяч. Петербург же оказался примерно посередине — чтобы считаться средним классом, надо зарабатывать от 72,7 тыс. до 96,9 тыс. руб. 

Точного определения понятия «средний класс» в исследовании при этом не приводится. Указаны только множество косвенных признаков — так, доходы должны позволять таким людям приобрести недвижимость и автомобиль. Кроме того, к среднему классу относятся те, у кого нет проблем с оплатой счетов, выездом за границу. Такие люди могут позволить себе ипотеку, у них есть высшее образование.

Отметим, прослойка среднего класса в России, если верить официальным показателям, крайне невелика. Так, по данным Росстата, средняя зарплата в стране по итогам прошлого года составила 39,1 тыс. рублей.


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Международный аэропорт «Платов» впервые принял широкофюзеляжное воздушное судно Boeing 777-300ER (ER - Extended Range или повышенная дальность) – им стал самолет авиакомпании «Россия»
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pixabay.com
15.06.2018 13:18
Количество банкротов в стране побило исторический рекорд
Количество признанных банкротами россиян в период с января по март увеличилось в полтора раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло 8966 человек, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ)
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