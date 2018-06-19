Аналитики: Чтобы считаться средним классом, в Петербурге надо зарабатывать больше 72 тысяч рублей

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) подсчитали, сколько надо зарабатывать, чтобы считаться средним классом в России. Об этом 18 июня пишет РБК.

По подсчетам аналитиков, представитель среднего класса в Москве должен зарабатывать минимум 121 тыс. рублей. В регионах этот показатель ниже в два раза — достаточно 60-ти тысяч. Петербург же оказался примерно посередине — чтобы считаться средним классом, надо зарабатывать от 72,7 тыс. до 96,9 тыс. руб.

Точного определения понятия «средний класс» в исследовании при этом не приводится. Указаны только множество косвенных признаков — так, доходы должны позволять таким людям приобрести недвижимость и автомобиль. Кроме того, к среднему классу относятся те, у кого нет проблем с оплатой счетов, выездом за границу. Такие люди могут позволить себе ипотеку, у них есть высшее образование.

Отметим, прослойка среднего класса в России, если верить официальным показателям, крайне невелика. Так, по данным Росстата, средняя зарплата в стране по итогам прошлого года составила 39,1 тыс. рублей.