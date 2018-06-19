В авиакомпании обвинили птицу в инциденте с самолетом сборной Саудовской Аравии

Борт авиакомпании «Россия» из Петербурга в Ростов-на-Дону приземлился на двух работающих двигателях в штатном режиме. Огонь на крыле спровоцировала попавшая в двигатель птица.

Как сообщил «Фонтанке» представитель авиакомпании, во время полёта вечером 18 июня произошло нарушение штатной работы двигателя, при этом безопасности пассажиров ничего не угрожало. По предварительной информации, при заходе на посадку в двигатель попала птица. «Во время приземления самолета в аэропорту Ростова-на-Дону тревога не объявлялась. Информация о пожаре, якобы произошедшем в двигателе, не соответствует действительности», – добавил представитель «России».

Напомним, об инциденте в Twitter рассказали футболисты сборной Саудовской Аравии. Борт вылетел из Петербурга в 18:30 и сел в Ростове-на-Дону в девять вечера.