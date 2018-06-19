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19.06.2018 00:19

Жителей Колпино оставили без воды

В более чем десятке домов в Колпино пропала вода вечером 18 июня. В администрации района рассказали о проблемах с давлением. 

На отсутствие холодной воды поздним вечером в понедельник «Фонтанке» пожаловались читатели. По их словам, воды нет на Октябрьской улице, а в аварийной службе жителям рассказали про крупную аварию и проблемы с водой у половины района. В районной администрации масштабы назвали не столь значительными — по предварительной информации, возникли проблемы с давлением, вода не течёт в кранах 14 зданий на верхних этажах, на место выехала бригада «Водоканала». Получить оперативный комментарий у ГУПа «Фонтанке» не удалось.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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18.06.2018 13:21
ЖК «ПаркЛэнд» - финалист премии Urban Awards 2018
Жилой комплекс «ПаркЛэнд», который компания «Полис Групп» возводит в Кудрово, вышел в финал престижной премии Urban Awards 2018 в номинации Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Ленинградской области
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
15.06.2018 18:07
Распродажа оставшихся квартир в ЖК «Образцовый квартал»
Теперь приобрести квартиру Вашей мечты в Пушкине с просторной остекленной лоджией и французским балконом стало еще проще.
ГК «Эталон»
15.06.2018 13:16
Группа «Эталон» начинает продажи квартир в ЖК «Охта Хаус»
Группа «Эталон» объявляет о старте продаж квартир в жилом комплексе комфорт-класса «Охта Хаус», расположенном в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты, по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
ГК «Эталон»
13.06.2018 11:42
Снижены ставки по ипотеке на квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ»
9 июня 2018 года ПАО «Сбербанк» - стратегический партнер «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») - снизил процентные ставки по ипотечной программе на покупку квартир в жилых комплексах Компании
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«Дальпитерстрой» начал строительство нового детского сада
Уже в этом году в Шушарах появится новый детский сад. Строительство ведет компания «Дальпитерстрой». Дошкольное учреждение расположится в поселке Ленсоветовский.
ПАО «Группа ЛСР»
09.06.2018 12:11
«Группа ЛСР» предлагает «Военную ипотеку» в «Цивилизации»
Новые дома жилого комплекса «Цивилизация», который «Группа ЛСР» строит в Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной, получили аккредитацию по военной ипотеке. Теперь специальная программа для военнослужащих доступна при приобретении квартир в корпусах №№1-5.
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На стройплощадке ЖК Botanica продолжаются работы нулевого цикла
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает работы по строительству ЖК Botanica на Аптекарском проспекте Петроградской стороны в соответствии с графиком. В данный момент на строительной площадке жилого комплекса идет погружение свай и установка шпунтовых ограждений.
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