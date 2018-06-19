Жителей Колпино оставили без воды

В более чем десятке домов в Колпино пропала вода вечером 18 июня. В администрации района рассказали о проблемах с давлением.

На отсутствие холодной воды поздним вечером в понедельник «Фонтанке» пожаловались читатели. По их словам, воды нет на Октябрьской улице, а в аварийной службе жителям рассказали про крупную аварию и проблемы с водой у половины района. В районной администрации масштабы назвали не столь значительными — по предварительной информации, возникли проблемы с давлением, вода не течёт в кранах 14 зданий на верхних этажах, на место выехала бригада «Водоканала». Получить оперативный комментарий у ГУПа «Фонтанке» не удалось.