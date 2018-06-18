Сборная Саудовской Аравии прилетела в Ростов-на-Дону на горящем самолёте

Во время перелёта из Петербурга в Ростов-на-Дону у самолёта с игроками сборной и тренерским штабом Саудовской Аравии на борту загорелось крыло. Перелёт закончился благополучно.

О «незначительном» инциденте на борту футболисты рассказали в своём аккаунте в Twitter 18 июня. «Саудовская Федерация футбола сообщает, что все члены национальной сборной находятся в безопасности после незначительной технической неисправности самолёта, который приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону», – отмечается в Twitter.

📷 | Национальная сборная благополучно добралась до Ростова-на-Дону pic.twitter.com/9W4jTfCqRa — Сборная КСА по футболу (@SaudiNT_RU) 18 июня 2018 г.

В сети также появились фотографии и видеозаписи, на которых видно, как пламя вырывается из-под крыла самолёта. Посадка прошла в штатном режиме, на борту никто не пострадал.

فيديو لتصوير لحظة إشتعال النار في جناح الطائرة .. pic.twitter.com/vqquyDQI5V — اخبار كرة القدم (@Nsports24) 18 июня 2018 г.

20 июня Саудовская Аравия сыграет со сборной Уругвая. Первый матч команда провела с Россией в день открытия мундиаля, финальный счёт на табло не обрадовал наследного принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда — игра закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира.