Гарри Кейн спас сборную Англии в игре против Туниса

Сборная Англии в последний момент сумела вырвать победу у Туниса в матче чемпионата мира-2018, который прошел 18 июня в Волгограде.

Игра закончилась со счетом 2:1. Оба мяча за англичан забил нападающий Гарри Кейн, причем второй — на 92-й минуте матча. Единственный гол за Тунис забил Ферджани Сасси на 35-й минуте встречи — с пенальти.

What a huge moment for @HKane and @England! #TUNENG pic.twitter.com/VUvZBnCUvL