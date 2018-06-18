Гарри Кейн спас сборную Англии в игре против Туниса
Сборная Англии в последний момент сумела вырвать победу у Туниса в матче чемпионата мира-2018, который прошел 18 июня в Волгограде.
Игра закончилась со счетом 2:1. Оба мяча за англичан забил нападающий Гарри Кейн, причем второй — на 92-й минуте матча. Единственный гол за Тунис забил Ферджани Сасси на 35-й минуте встречи — с пенальти.
What a huge moment for @HKane and @England! #TUNENG pic.twitter.com/VUvZBnCUvL— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 18 июня 2018 г.
Напомним, ранее стало известно, что англичане серьезно страдают от мошкары, которая наводнила Волгоград. Перед матчем врачу сборной пришлось воспользоваться спреем от насекомых.
Справка:
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Санкт-Петербург принимает 7 матчей турнира, включая полуфинал и матч за 3-е место.