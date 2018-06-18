Арестованных иностранных болельщиков в московском СИЗО обеспечили кипятком и чистой одеждой

В столице были задержаны и арестованы четверо иностранцев, которые приехали в Россию на мундиаль. Их кормят, дают помыться, а в камерах есть кипячёная вода.

Об условиях содержания рассказал представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков, его слова 18 июня цитируют «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс». Все четверо арестованных находятся в СИЗО-5, им предоставили все услуги, предусмотренные в изоляторе — медосмотр, душ, чистую одежду, постельное белье, прогулки и переводчика. В камерах, подчеркнул Цыганов, есть кипячёная вода. Дополнительные услуги и товары иностранцы могут заказать и оплатить через Интернет, также за отдельную плату можно воспользоваться спортзалом. О причинах задержания во ФСИН распространяться не стали.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала о двух британских фанатах, которых сняли с поезда Москва-Волгоград. Выпившие британцы разбили в составе стекло, а при задержании один из них подрался с полицейскими.