Английские футболисты познакомились с волгоградской мошкой: врачу пришлось использовать спрей

Врач сборной Англии по футболу обрызгал своих подопечных спреем от насекомых перед началом матча чемпионата мира-2018 против Туниса.

Об этом 18 июня пишет «Спорт-Экспресс». Матч начался 18 июня в 21:00 в Волгограде. Первый тайм закончился вничью — 1:1. Первый гол забил британец Гарри Кейн на 11-й минуте встречи, Ферджани Сасси сравнял счет на 35-й минуте.

Отметим, ранее уже сообщалось о проблемах с мошкарой в Волгограде. Власти провели дополнительную обработку зеленых насаждений, однако это не помогло. Теперь чиновники собираются проводить «мероприятия по уничтожению насекомых» перед каждой игрой ЧМ-2018 в городе. Однако англичане, видимо, на российские власти в борьбе с мошкарой решили не полагаться — и пока занимаются «обработкой» своей сборной самостоятельно.