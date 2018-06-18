США создают специальные войска, чтобы «доминировать в космосе»

Президент США Дональд Трамп дал поручение Пентагону создать космические войска. Как пишет 18 июня Associated Press, американский лидер заявил об этом, выступая на космодроме на мысе Канаверал.

Трамп подчеркнул, что космические войска будут отдельным видом в составе вооруженных сил США. По замыслу американского президента, это позволит "доминировать в космосе". По его словам, Америка занимает лидирующие позиции в этой сфере и главное — не дать обойти себя Китаю, России и другим странам. Контролировать создание нового типа войск будет председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

Дональд Трамп пообещал, что в скором времени США восстановят свою лунную программу, а также достигнут Марса.

Напомним, американский лидер еще в марте 2018-го заявил о возможном создании космических войск. Тогда же вице-премьер Дмитрий Рогозин (ныне глава «Роскосмоса») сказал, что США могут открыть ящик Пандоры, если разместят на орбите оружие. Согласно договору о космосе, подписанному еще в 1967 году СССР, США и Великобританией, на орбите Земли запрещено размещать оружие массового поражения. Про обычные вооружения в договоре ничего не говорится.