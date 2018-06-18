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18.06.2018 21:32

США создают специальные войска, чтобы «доминировать в космосе»

Президент США Дональд Трамп дал поручение Пентагону создать космические войска. Как пишет 18 июня Associated Press, американский лидер заявил об этом, выступая на космодроме на мысе Канаверал.

Трамп подчеркнул, что космические войска будут отдельным видом в составе вооруженных сил США. По замыслу американского президента, это позволит "доминировать в космосе". По его словам, Америка занимает лидирующие позиции в этой сфере и главное — не дать обойти себя Китаю, России и другим странам. Контролировать создание нового типа войск будет председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд. 

Дональд Трамп пообещал, что в скором времени США восстановят свою лунную программу, а также достигнут Марса. 

Напомним, американский лидер еще в марте 2018-го заявил о возможном создании космических войск. Тогда же вице-премьер Дмитрий Рогозин (ныне глава «Роскосмоса») сказал, что США могут открыть ящик Пандоры, если разместят на орбите оружие. Согласно договору о космосе, подписанному еще в 1967 году СССР, США и Великобританией, на орбите Земли запрещено размещать оружие массового поражения. Про обычные вооружения в договоре ничего не говорится.


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На Невском машина вылетела на тротуар, очевидцы говорят о пострадавших

Новости компаний
АО «Строительный трест»
15.06.2018 12:49
В ЖК OSTROV открылся детский сад
В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello*, рассчитанный на пребывание 38 детей
предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
13.06.2018 11:02
РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы
Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
09.06.2018 20:00
Получено разрешение на строительство паркинга
В мае, параллельно со стартом продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4», ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на строительство паркинга с пристроенными помещениями, предназначенными для размещения магазина.
«Главстрой-СПб»
07.06.2018 16:10
«Главстрой-СПб» открыл продажи старт-квартир в ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу новый корпус на 687 квартир в рамках четырнадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 1,9 млн рублей. Впервые покупателям будут предложены старт-квартиры для молодых семей.
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Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»
В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
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07.05.2018 10:10
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Музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова, что на Думской улице, 21 мая отпразднует 100-летний юбилей в Большом зале филармонии.
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Ultra City – инвестиционно привлекательный жилой комплекс Приморского района
У недвижимости в жилом комплексе компании «Северный город» наиболее высокий потенциал доходности среди всех проектов, которые реализуются в Приморском районе Петербурга. Таковы данные рейтинга, составленного экспертами инвестиционной компании Е3 Investment.
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