Матч открытия мундиаля посмотрела половина населения России, но не до конца

Стартовый матч Чемпионата мира по футболу-2018 посмотрели 49% россиян. Большинство следило за разгромом сборной Саудовской Аравии российскими футболистами дома по телевизору.

Статистику 18 июня приводит компания Mediascope. Из всех, кто смотрел игру, 88% наблюдали за победой отечественной сборной в прямом эфире, 47% досмотрели игру до конца, 78% смотрели матч на телевизоре, остальные предпочли компьютер или мобильное устройство. Дома за игрой наблюдали 76%, 9% застали начало матча на работе, остальные пошли в бары и кафе.

Популярней среди российских телезрителей были только игра Чемпионата Европы в 2008 году, когда сборная России дошла до полуфинала, и отборочный матч FIFA-2010 между Россией и Германией.

Напомним, игра с Саудовской Аравией закончилась со счетом 5:0. Следующий матч пройдет в Петербурге 19 июня, Россия сыграет с Египтом.