Баллы с возу, пенсионной реформе легче

Пенсионная система России подвергается радикальным реформам второй раз за 5 лет. Не успела заработать балльная система, запущенная 3 года назад под одобряющие возгласы первых лиц государства и депутатов, как те же люди решили ее отменить.

Балльную систему расчета пенсий презентовали как современный инструмент и достижение мирового опыта. Больше отчисления — больше пенсия, никакой уравниловки. Работающим – серьезные индексации. В «рекламной кампании» реформы участвовал премьер Дмитрий Медведев. Но когда на горизонте возникли протесты против повышения пенсионного возраста, и правительству понадобилось пространство для маневра, баллами решили пожертвовать в первую очередь.

Увеличение с 5 до 15 лет минимального стажа для получения страховых пенсий и переход при их начислении на балльную систему стали самыми обсуждаемыми нововведениями пенсионной реформы 2013-2015 годов.

Трудовая пенсия была разделена на две части – страховую и накопительную, а для расчета первой начал использоваться «индивидуальный пенсионный коэффициент», которым оценивается каждый трудовой год. Чтобы получить право на назначение страховой части по старости, необходимо иметь 30 и более баллов. В момент выхода на пенсию они суммируются и умножаются на стоимость, установленную на дату обращения. К этому прибавляется фиксированная выплата – гарантированная сумма, которую устанавливает государство. Все вместе формирует размер будущей страховой пенсии.

«Таким образом, пенсия будет ежегодно расти. Учет пенсионных прав в баллах, а не в рублях, позволит эффективнее защищать пенсионные права граждан. Очевидно, что один рубль в 2015 году по своей покупательной способности будет заметно отличаться от одного рубля, к примеру, в 2035 году», – анонсировалось в 2015 году на портале Пенсионного фонда России. Для подсчета будущих пенсий были разработаны калькуляторы. Премьер-министром Дмитрий Медведев лично принимал участие в их «рекламе» – под объективами видеокамер, во время посещения управления Пенсионного фонда в Благовещенске, он за секунды рассчитал свою будущую пенсию по новой системе— 70 тысяч рублей. Результат получился, исходя из зарплаты в 200 тысяч рублей, и с учетом планов премьера работать еще 10 лет после достижения пенсионного возраста.

Один из авторов той реформы – глава Минтруда Максим Топилин (как и Дмитрий Медведев, работающий и сейчас в правительстве) говорил, что она была призвана исполнить майские указы президента 2012 года. В частности, глава государства поручил «разработать систему определения пенсионных прав с учетом стимулирования более позднего выхода на пенсию и обеспечения гарантий сохранности и доходности пенсионных накоплений».

«Баллы — это более совершенная технология учета пенсионных прав. Сегодня вся пенсионная система является, по сути, солидарной. А в солидарной системе должен быть баланс. Но как вы сбалансируете систему, если вы платите сегодняшним пенсионерам за счет денег будущих пенсионеров, у которых, в свою очередь, формируются права по накопительному принципу? Это невозможно. Вводя балльную систему, мы переводим деньги, которые «разрываются» между поколениями, в относительные единицы, определяющие права каждого гражданина относительно всего объема пенсионных прав, накопленных в системе, – объяснял Топилин в интервью. – Новая пенсионная формула закладывает более сильную дифференциацию пенсий в зависимости от стажа и дохода, с которого начислялись взносы».

В июне 2014 года пел дифирамбы нововведению и нынешний глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, который уверял, что именно реформа выведет из тени зарплаты россиян и позволит им заработать минимальную пенсию уже за три года.

«В целом мы рассчитываем, что у людей появится стимул изменить свое поведение — легально работать и показывать доходы, – мечтал Дроздов. – Это значит, чем больше у человека будет зарплата, чем больше его работодатель будет отчислять взносов в Пенсионный фонд, тем больше в конечном итоге окажется его пенсия».

В декабре 2013 года единоросс, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Андрей Исаев прямо заявлял, что пенсионная реформа улучшит жить россиян.

«Те люди, которые уже сегодня являются пенсионерами, выиграют от изменений в пенсионной системе, – говорил он на пресс-конференции журналистам. – Доходы пенсионного фонда будут расти за счет легализации зарплат, в результате чего, число взносов в пенсионные фонды увеличится».

И вот прошло три с половиной года со старта реформы. И в день открытия Чемпионата мира по футболу Дмитрий Медведев анонсировал, что пенсионный возраст у женщин будет повышен до 63 лет, а у мужчин до 65, а пенсии будут расти — по тысяче рублей в год. Это повергло многих в шок (и даже победа сборной России над Саудовской Аравией в Чемпионате мира не всех оставила равнодушными к таким изменениям в стране). Люди всерьез стали опасаться, что не доживут до обеспеченной старости

Сегодня интернет-петиция против повышения пенсионного возраста собрала более 1,5 млн подписей (с 14 июня), и Кремль был вынужден реагировать. Сначала из-под удара технично вывели Владимира Путина — мол, он к подготовке реформы отношения не имеет, а его фраза в 2005 году о том, что пока он президент — пенсионный возраст меняться не будет, относилась к уже прожитому нами, давнему времени. А потом начался заочный торг с возмущенной общественностью — сначала зашла речь о том, что реформу растянут и смягчат, а потом неожиданно вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возможной отмене балльной системы. То есть, уравниловка вернется.

Как же по-новому будут рассчитываться пенсии, пока не ясно. Татьяна Голикова подчеркнула, что с учетом изменений размер пенсии должен составлять не менее 40 % от утраченного заработка.

«Это индивидуальный расчет. И мы готовы эти расчеты предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения», – пояснила она.

Конечно, у балльной системы есть свои недостатки. Один из самых заметных её противников, экономист Оксана Дмитриева, с трибуны Госдумы говорила, что формула страховой части пенсии запутана, непонятна и несправедлива. А по всей стране есть только 4 – 5 человек, которые вообще способны в ней разобраться. Ситуацию, когда людей рублем мотивируют работать после выхода на пенсию ради её увеличения, она называла косвенным повышением пенсионного возраста. Но выборы президента позади. Поэтому пенсионный возраст повысят, а баллы упразднят.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»