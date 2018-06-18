Салах принял участие в тренировке сборной Египта в Петербурге

Сборная Египта провела тренировку на арене «Санкт-Петербург» 18 июня, где во вторник сыграет против России. Вместе со всей команда занимался ее лидер – нападающий Мохаммед Салах.

Незадолго до старта чемпионата мира Салах травмировал плечо в финале Лиги чемпионов. Кроме того, он не принял участие в первом матче мундиаля против Уругвая (0:1). Главный тренер сборной Египта Эктор Купер заявил, что решение об участии звездного форварда будет принято в день игры с Россией.