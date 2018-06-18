Еще
00:07 19.06.2018
Новость часа
18/06
Сборная Саудовской Аравии прилетела в Ростов-на-Дону на горящем самолёте
Пришлите свою новость!
18/06
Сборная Саудовской Аравии прилетела в Ростов-на-Дону на горящем самолёте
18/06
Гарри Кейн спас сборную Англии в игре против Туниса
18/06
В Швеции неизвестный устроил стрельбу на улице, есть пострадавшие
18/06
Арестованных иностранных болельщиков в московском СИЗО обеспечили кипятком и чистой одеждой
18/06
Английские футболисты познакомились с волгоградской мошкой: врачу пришлось использовать спрей
18/06
США создают специальные войска, чтобы «доминировать в космосе»
18/06
Матч открытия мундиаля посмотрела половина населения России, но не до конца
18/06
Салах принял участие в тренировке сборной Египта в Петербурге
18/06
Приближенных Михальченко обвинили в хищении 1,5 млрд на подрядах ФСО
18/06
Еще один иностранный болельщик упал с теплохода после встречи с петербургским мостом
18/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 18 июня
18/06
Петиция против пенсионной реформы на сайте РОИ прошла федеральный барьер
18/06
«На крыше уже не везёт»: ещё одно ДТП с такси в Петербурге
18/06
Водителям на финской границе придётся чаще "дуть в трубочку"
18/06
На Парашютной горит деревянный дом
18/06
Таксиста, сбившего мексиканских болельщиков в Москве, обвинили в нарушении ПДД
18/06
Первый «гомофобный скандал» на ЧМ-2018 разгорелся из-за мексиканских фанатов
18/06
Сотрудничающий с ФСБ анархист остался под арестом
18/06
Севший на мель в Финском заливе сухогруз осматривают водолазы
18/06
Странное смертельное ДТП под Ярославлем: с мотоциклом столкнулся дельтаплан
18/06
СМИ: После осенних выборов из Совета Федерации уйдут 17 сенаторов
18/06
В России замедлился рост цен на бензин
18/06
Путин поблагодарил вице-губернатора Серова за выборы
18/06
Рамзан Кадыров ответил критикам российского мундиаля
18/06
Очистить Волковку помог запрет на продажу имущества
18/06
За последнюю неделю клещи заразили инфекциями 22 петербуржца
18/06
За разрушенный союз бывшего сотрудника ФСБ с мальчиком житель Петербурга получил 17 лет
18/06
Жуков: Закон о повышении пенсионного возраста примут осенью
18/06
Путин предложил Михаила Меня в аудиторы Счетной палаты
18/06
Уволенный за отчет по «Газпрому» сотрудник Sberbank CIB назван лучшим российским аналитиком
18/06
В Петербурге в 2018 году отменили фестиваль «День Д»
18/06
Основатель Мособлбанка умер в тюремной больнице
18/06
Аналитики подсчитали, сколько Россия потратила на ЧМ-2018
18/06
Хорватского футболиста отправили домой с ЧМ-2018 из-за отказа выйти на поле
18/06
СМИ: Двое британских фанатов подрались с полицейскими и не доехали до Волгограда
18/06
“Яндекс.Такси”: Попавший в ДТП на Невском водитель только начинал смену
18/06
Telegram продолжает оспаривать блокировку, вторая жалоба ушла в Страсбург
18/06
Больше тысячи египетских болельщиков прилетят в Петербург на матч с Россией
18/06
В Петербурге хотят провести митинг против пенсионной реформы
18/06
«Пьяный поцелуй»: финского депутата осудили за рукоприкладство и домогательства
18/06
Смольный показал, как преображается «бутылочное горло» – Гореловский путепровод
18/06
Смольный: Сведения о том, кто из муниципалов не сдал декларации, могут быть секретными
18/06
Прокуратура обвиняет главу фонда капремонта Петербурга в нарушениях
18/06
ВОЗ официально признала игроманию заболеванием
18/06
Жара в Финляндии сменится сильными грозами, в Петербург дожди придут в пятницу
18/06
Акинфеев: Кроме Салаха, у Египта есть еще 20 футболистов
18/06
Сумму беспошлинных покупок из иностранных интернет-магазинов снизят вдвое с 1 июля
18/06
С корабля охраны ЧМ-2018 исчез матрос
18/06
Черчесов: В матче с Египтом будем писать историю
18/06
Спасатели сняли шесть человек с прогулочного катера, севшего на мель в Финском заливе
18/06
Россиянин одержал победу в гонках в Ле-Мане после нескольких неудачных марафонов
18/06
В США поймали сбежавшего слона Майкла Джексона
18/06
Шведский бриг зашел в порт Петербурга за 5 дней до «Алых парусов»
18/06
«Дизельгейт» продолжается: гендиректор Audi взят под стражу
18/06
В Нидерландах задержали подозреваемого в наезде на толпу зрителей фестиваля
18/06
Троицкий мост разведут позднее обычного из-за чемпионата мира
18/06
800 лет трезвости на всех - «Дому надежды на Горе» исполнилось 22 года
18/06
“Могу не дожить”. Более 1,5 млн россиян подписались против повышения пенсионного возраста
18/06
Песков: Путин не занимается пенсионной реформой
18/06
Терри Гиллиам лишился прав на «проклятый» фильм о Дон Кихоте
18/06
В метро Петербурга могут появиться собственные взрывотехники
18/06
Сборная России провела тренировку на арене «Санкт-Петербург» перед игрой с Египтом
18/06
«Перевёртыши» в Петербурге пошли кучно
18/06
Россияне прячут санкционный сыр даже в канистрах
Предыдущие новости
Архив материалов
Чемпионат мира по футболу 2018
Версия для печати
18.06.2018 21:03

Салах принял участие в тренировке сборной Египта в Петербурге

Сборная Египта провела тренировку на арене «Санкт-Петербург» 18 июня, где во вторник сыграет против России. Вместе со всей команда занимался ее лидер – нападающий Мохаммед Салах.

Незадолго до старта чемпионата мира Салах травмировал плечо в финале Лиги чемпионов. Кроме того, он не принял участие в первом матче мундиаля против Уругвая (0:1). Главный тренер сборной Египта Эктор Купер заявил, что решение об участии звездного форварда будет принято в день игры с Россией.

Салах принял участие в тренировке сборной Египта в Петербурге


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Петербургская недвижимость
18.06.2018 17:12

All Inclusive* в «Петербургской Недвижимости»

В «Петербургской Недвижимости» стартовали продажи нового жилого комплекса All Inclusive, который расположится в микрорайоне Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
18.06.2018 14:50

Банк «Санкт-Петербург» удвоил число турникетов с модулем для оплаты картой

Банк «Санкт-Петербург» вдвое увеличил число турникетов, оборудованных для приема банковских карт в Петербургском метрополитене. Теперь в вестибюле каждой станции петербургского метро их два: крайний справа и крайний слева.
СК «Полис Групп»
18.06.2018 13:21

ЖК «ПаркЛэнд» - финалист премии Urban Awards 2018

Жилой комплекс «ПаркЛэнд», который компания «Полис Групп» возводит в Кудрово, вышел в финал престижной премии Urban Awards 2018 в номинации Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Ленинградской области
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Сборная Саудовской Аравии прилетела в Ростов-на-Дону на горящем самолёте
Гарри Кейн спас сборную Англии в игре против Туниса
Арестованных иностранных болельщиков в московском СИЗО обеспечили кипятком и чистой одеждой
Английские футболисты познакомились с волгоградской мошкой: врачу пришлось использовать спрей
Матч открытия мундиаля посмотрела половина населения России, но не до конца
Салах принял участие в тренировке сборной Египта в Петербурге
Первый «гомофобный скандал» на ЧМ-2018 разгорелся из-за мексиканских фанатов
Море фанатское: масштабные перформансы во время ЧМ-2018
Рамзан Кадыров ответил критикам российского мундиаля
Аналитики подсчитали, сколько Россия потратила на ЧМ-2018
Египтяне в Петербурге: «Наверное, мы останемся тут жить»
"Даже бесстрастный Путин улыбался": что пишут иностранные СМИ о мундиале
Новые приключения аргентинцев в России
Щедрость болельщиков поразила рестораторов
Вот уж дудки. Мундиаль с восточным колоритом
Фан-зона, которую мы заслужили
Как сборная заставила пожать плечами даже Путина
Кто приехал в Москву на открытие ЧМ-2018
Жулики постановили воровать только у гостей из НАТО
Светлое и теплое для сборной России
Говорим и показываем
Главное
Последнее

10 мест, где искупаться после работы

кадр из видео/ YouTube/neferjournal

Море фанатское: масштабные перформансы во время ЧМ-2018

На Невском машина вылетела на тротуар, очевидцы говорят о пострадавших

Новости компаний
Петербургская недвижимость
18.06.2018 17:12
All Inclusive* в «Петербургской Недвижимости»
В «Петербургской Недвижимости» стартовали продажи нового жилого комплекса All Inclusive, который расположится в микрорайоне Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
18.06.2018 14:50
Банк «Санкт-Петербург» удвоил число турникетов с модулем для оплаты картой
Банк «Санкт-Петербург» вдвое увеличил число турникетов, оборудованных для приема банковских карт в Петербургском метрополитене. Теперь в вестибюле каждой станции петербургского метро их два: крайний справа и крайний слева.
СК «Полис Групп»
18.06.2018 13:21
ЖК «ПаркЛэнд» - финалист премии Urban Awards 2018
Жилой комплекс «ПаркЛэнд», который компания «Полис Групп» возводит в Кудрово, вышел в финал престижной премии Urban Awards 2018 в номинации Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Ленинградской области
Магазин "Кей"
18.06.2018 11:45
Топ экшн-камер от экспертов КЕЙ
Активный и экстремальный вид отдыха переживает рассвет в наши дни. Запечатлеть лучшие моменты отдыха поможет экшн-камера, специально созданная для этого
АО «Строительный трест»
18.06.2018 11:31
Старт продаж квартир в ЖК «Архитектор»
Компания «Строительный трест» объявляет о начале продаж квартир в ЖК «Архитектор» в Кудрово. Жилой комплекс входит в состав масштабного проекта «Капитал» и является его завершающим, восьмым лотом.
фото с сайта https://www.rossiya-airlines.com
18.06.2018 11:19
Аэропорт «Платов» впервые обслужил широкофюзеляжный лайнер «России»
Международный аэропорт «Платов» впервые принял широкофюзеляжное воздушное судно Boeing 777-300ER (ER - Extended Range или повышенная дальность) – им стал самолет авиакомпании «Россия»
Платформа ОФД
18.06.2018 10:49
Умная экономия. Переходим на кассы и ОФД*
В России в разгаре «вторая волна» кассовой реформы.
Центр развития и поддержки предпринимательства
18.06.2018 10:00
Единый Центр Предпринимательства приглашает на бесплатный курс "Охрана труда"
В целях организации безопасных условий труда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» приглашает сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в бесплатном образовательном курсе «Охрана труда в организациях»
Setl City
15.06.2018 20:00
Setl City начала строительство школы в ЖК «Чистое небо»
На территории микрорайона комфорт-класса «Чистое небо», расположенного в Приморском районе Петербурга, компания Setl City начала строительство современной общеобразовательной школы с двумя бассейнами. Образовательное учреждение рассчитано на 1100 учащихся.
Петербургская недвижимость
15.06.2018 18:11
Паркинг по цене аренды – теперь во всех проектах комфорт-класса Setl City
«Петербургская Недвижимость» объявляет о беспрецедентном предложении. Теперь любой паркинг в жилом комплексе комфорт-класса Setl City можно приобрести в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью аренды паркинга.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.