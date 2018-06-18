Приближенных Михальченко обвинили в хищении 1,5 млрд на подрядах ФСО

Следственный комитет увеличил ущерб в деле об испорченном климате президента. Ближайшие соратники петербургского предпринимателя Дмитрия Михальченко обвинены в хищении 1,5 млрд рублей.

Как сообщает Мосгорсуд, СК России 18 июня обратился с ходатайством о продлении ареста четырем участникам дела о преступном сообществе. Его лидером следствие считает выходца из Петербурга, бывшего руководителя ФГУП «Атэкс» ФСО России Андрея Каминова (работал в структурах холдинга Дмитрия Михальченко «Форум»). В суд также доставлены бывший заместитель предприятия Станислав Кюнер и петербургские бизнесмены Дмитрий Торчинский и Сергей Литвинов.

По сообщению федеральных СМИ, при рассмотрении ходатайства Мосгорсуд изучил дополнительные материалы дела, из которых следует, что ущерб с 225 млн рублей вырос до 1,5 млрд.

Основные задержания по делу «Атэкса» прошли в марте 2017 года. В августе список обвиняемых пополнил бывший директор компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев. Обвинение в участии в преступном сообществе ему предъявлено. Еще два предпринимателя – Сергей Перевалов и Александр Родионов, тоже из окружения Михальченко, – находятся на свободе за активное сотрудничество со следствием.

По версии СКР, денежные средства похищались при исполнении заказов ФСО на реконструкцию основной резиденции Владимира Путина Ново-Огарево и, как пишет РБК, комплекса госдач «Воробьевы горы».