Приближенных Михальченко обвинили в хищении 1,5 млрд на подрядах ФСО
Следственный комитет увеличил ущерб в деле об испорченном климате президента. Ближайшие соратники петербургского предпринимателя Дмитрия Михальченко обвинены в хищении 1,5 млрд рублей.
Как сообщает Мосгорсуд, СК России 18 июня обратился с ходатайством о продлении ареста четырем участникам дела о преступном сообществе. Его лидером следствие считает выходца из Петербурга, бывшего руководителя ФГУП «Атэкс» ФСО России Андрея Каминова (работал в структурах холдинга Дмитрия Михальченко «Форум»). В суд также доставлены бывший заместитель предприятия Станислав Кюнер и петербургские бизнесмены Дмитрий Торчинский и Сергей Литвинов.
По сообщению федеральных СМИ, при рассмотрении ходатайства Мосгорсуд изучил дополнительные материалы дела, из которых следует, что ущерб с 225 млн рублей вырос до 1,5 млрд.
Основные задержания по делу «Атэкса» прошли в марте 2017 года. В августе список обвиняемых пополнил бывший директор компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев. Обвинение в участии в преступном сообществе ему предъявлено. Еще два предпринимателя – Сергей Перевалов и Александр Родионов, тоже из окружения Михальченко, – находятся на свободе за активное сотрудничество со следствием.
По версии СКР, денежные средства похищались при исполнении заказов ФСО на реконструкцию основной резиденции Владимира Путина Ново-Огарево и, как пишет РБК, комплекса госдач «Воробьевы горы».
Справка:
Бывший владелец холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко еще недавно входил в список петербургских миллиардеров. Его ключевыми активами считались порт «Бронка», Единый центр документов, рестораны и строительный гигант «Балтстрой», выполнявший господряды по линии Минкульта. Тесные отношения с ФСО у компаний Михальченко сложились после того, как его соратник Каминов в 2010 году возглавил «Атэкс». Дмитрия Михальченко весной 2017 года задержали по другому уголовному делу - о контрабанде алкоголя. В настоящее время его рассматривает Басманный суд. Основные активы экс-миллиардера перешли семьям генералов Евгения Мурова и Николая Негодова, которые помогали Михальченко вырасти в бизнесмена.