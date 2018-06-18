Еще один иностранный болельщик упал с теплохода после встречи с петербургским мостом

На реке Мойке в районе Летнего сада за бортом прогулочного теплохода оказался египетский болельщик. Наслаждаясь изумительными видами вечернего Петербурга и компанией подвыпивших товарищей, иностранец потерял равновесие и упал в Мойку, чуть-чуть не доплыв до знаменитого Чижика-Пыжика.

Смотреть в новом окне читатель "Фонтанки" Дмитрий

Теплоход шел в сторону Фонтанки в ночь на 18 июня, и капитан не заметил потери. Но следом двигался еще один прогулочный катер, с борта которого утопающему скинули спасательный круг. Однако сзади подкрался третий теплоход, который не успел замедлить ход и слегка «поцеловал» корабль-спаситель. Как сообщил «Фонтанке» очевидец ночных событий Дмитрий, обошлось без жертв. Египтянина вытащили из воды и доставили к друзьям.

Это не первый случай, когда у иностранных футбольных фанатов кружится голова от красот Петербурга. Поздним вечером 16 июня марокканец головой проверил прочность Аничкова моста. Туристу понадобилась медицинская помощь.