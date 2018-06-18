«Фонтанка» за 60 секунд — 18 июня

Они ездят по городу в бронированных джипах и живут за охраняемым шлагбаумом в элитном доме. Но тоже делают это. И за это им перекрыли канализацию.

На Невском проспекте стритрейсеры ночью сбили насмерть женщину. Зеленый сигнал светофора, под который летели гонщики, вряд ли им чем-то поможет.

Пока проект развития паромного сообщения Усть-Луга – Балтийск за 5 млрд рублей, призванный обеспечить транспортную безопасность анклава, пытается сдвинуться с мертвой точки, линия работает с перебоями.

В Москве поругались мексиканцы и немцы и кто-то назвал другого… ну, вы понимаете. Скандал. Гомофобный. А скажут – опять Милонов виноват.

Охраняющий подходы к Петербургу корвет «Сообразительный» недосчитался контрактника после выходных. Держим кулачки, чтобы нашелся живым и здоровым — про воспитательные меры потом.

После резонансного наезда таксиста на пешеходов в Москве такси попало в ДТП в Петербурге. Но наш, говорят, был выспавшийся.

Нету «Д», но вы держитесь. «День Д» в Петербурге отменили, потому что финансирования не нашлось.

Кто сказал, что купаться запрещено? Мы нашли 10 мест, где можно и нужно! От 15 до 80 км по пересеченной местности — и золотой ключик ваш.