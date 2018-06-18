Петиция против пенсионной реформы на сайте РОИ прошла федеральный барьер

Петиция против пенсионной реформы на сайте «Российская общественная инициатива» набрала к вечеру 18 июня необходимые для рассмотрения экспертной группой 100 тысяч голосов.

Инициатива «Против повышения пенсионного возраста для россиян» стала самой популярной на сайте РОИ, каждый час под ней подписываются больше тысячи человек. Активность россиян помогла ей к вечеру 18 июня преодолеть барьер в сто тысяч человек — именно столько подписей необходимо для того, чтобы проект был рассмотрен экспертной рабочей группой федерального уровня. Инициатива была выдвинута общественно-политическим движением «Новая Россия». «Требуем законодательно признать повышение пенсионного возраста незаконным и антиконституционным, нарушающим наши права. В противном случае, мы требуем вынесения вопроса о повышении пенсионного возраста для граждан России на общенациональный всенародный референдум», – гласит текст петиции. Отметим, каждый голос на портале авторизован через сайт «Госуслуги». Против петиции подписались 1477 человек.

Такая же петиция на сайте Change.org уже к утру 18 июня набрала больше 1,5 млн подписей, к вечеру еще 200 тысяч человек подписали документ.

В последний раз прошедшая 100-тысячный рубеж инициатива была поддержана рабочей группой федерального уровня под председательством министра РФ Михаила Абызова в ноябре прошлого года. Подписанты просили исключить стимулирующие и компенсационные выплаты из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Точку в деле поставил Конституционный суд, который в декабре 2017 года постановил, что эти выплаты в МРОТ не входят. Правда, какую роль в этом решении сыграл министр Абызов и петиция на РОИ, неизвестно.

Отметим, в мае этого года президент Владимир Путин упразднил должность Абызова как министра по вопросам открытого правительства. Самого ведомства также больше не существует.