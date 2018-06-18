Еще
20:52 18.06.2018
Пришлите свою новость!
20:01
Приближенных Михальченко обвинили в хищении 1,5 млрд на подрядах ФСО
19:32
Еще один иностранный болельщик упал с теплохода после встречи с петербургским мостом
19:31
«Фонтанка» за 60 секунд — 18 июня
19:14
Петиция против пенсионной реформы на сайте РОИ прошла федеральный барьер
18:53
«На крыше уже не везёт»: ещё одно ДТП с такси в Петербурге
18:44
Водителям на финской границе придётся чаще "дуть в трубочку"
18:33
На Парашютной горит деревянный дом
18:27
Таксиста, сбившего мексиканских болельщиков в Москве, обвинили в нарушении ПДД
18:01
Первый «гомофобный скандал» на ЧМ-2018 разгорелся из-за мексиканских фанатов
17:56
Сотрудничающий с ФСБ анархист остался под арестом
17:53
Севший на мель в Финском заливе сухогруз осматривают водолазы
17:48
Странное смертельное ДТП под Ярославлем: с мотоциклом столкнулся дельтаплан
17:36
СМИ: После осенних выборов из Совета Федерации уйдут 17 сенаторов
17:15
В России замедлился рост цен на бензин
17:02
Путин поблагодарил вице-губернатора Серова за выборы
16:55
Рамзан Кадыров ответил критикам российского мундиаля
16:45
Очистить Волковку помог запрет на продажу имущества
16:41
За последнюю неделю клещи заразили инфекциями 22 петербуржца
16:37
За разрушенный союз бывшего сотрудника ФСБ с мальчиком житель Петербурга получил 17 лет
16:28
Жуков: Закон о повышении пенсионного возраста примут осенью
16:23
Путин предложил Михаила Меня в аудиторы Счетной палаты
16:02
Уволенный за отчет по «Газпрому» сотрудник Sberbank CIB назван лучшим российским аналитиком
15:52
В Петербурге в 2018 году отменили фестиваль «День Д»
15:42
Основатель Мособлбанка умер в тюремной больнице
15:38
Аналитики подсчитали, сколько Россия потратила на ЧМ-2018
15:26
Хорватского футболиста отправили домой с ЧМ-2018 из-за отказа выйти на поле
15:22
СМИ: Двое британских фанатов подрались с полицейскими и не доехали до Волгограда
15:19
“Яндекс.Такси”: Попавший в ДТП на Невском водитель только начинал смену
15:01
Telegram продолжает оспаривать блокировку, вторая жалоба ушла в Страсбург
14:57
Больше тысячи египетских болельщиков прилетят в Петербург на матч с Россией
14:43
В Петербурге хотят провести митинг против пенсионной реформы
14:35
«Пьяный поцелуй»: финского депутата осудили за рукоприкладство и домогательства
14:31
Смольный показал, как преображается «бутылочное горло» – Гореловский путепровод
14:27
Смольный: Сведения о том, кто из муниципалов не сдал декларации, могут быть секретными
14:23
Прокуратура обвиняет главу фонда капремонта Петербурга в нарушениях
14:18
ВОЗ официально признала игроманию заболеванием
14:12
Жара в Финляндии сменится сильными грозами, в Петербург дожди придут в пятницу
14:08
Акинфеев: Кроме Салаха, у Египта есть еще 20 футболистов
14:04
Сумму беспошлинных покупок из иностранных интернет-магазинов снизят вдвое с 1 июля
14:00
С корабля охраны ЧМ-2018 исчез матрос
13:57
Черчесов: В матче с Египтом будем писать историю
13:56
Спасатели сняли шесть человек с прогулочного катера, севшего на мель в Финском заливе
13:47
Россиянин одержал победу в гонках в Ле-Мане после нескольких неудачных марафонов
13:42
В США поймали сбежавшего слона Майкла Джексона
13:35
Шведский бриг зашел в порт Петербурга за 5 дней до «Алых парусов»
13:29
«Дизельгейт» продолжается: гендиректор Audi взят под стражу
13:25
В Нидерландах задержали подозреваемого в наезде на толпу зрителей фестиваля
13:22
Троицкий мост разведут позднее обычного из-за чемпионата мира
13:20
800 лет трезвости на всех - «Дому надежды на Горе» исполнилось 22 года
12:48
“Могу не дожить”. Более 1,5 млн россиян подписались против повышения пенсионного возраста
12:43
Песков: Путин не занимается пенсионной реформой
12:41
Терри Гиллиам лишился прав на «проклятый» фильм о Дон Кихоте
12:40
В метро Петербурга могут появиться собственные взрывотехники
12:36
Сборная России провела тренировку на арене «Санкт-Петербург» перед игрой с Египтом
12:30
«Перевёртыши» в Петербурге пошли кучно
12:24
Россияне прячут санкционный сыр даже в канистрах
12:20
Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя
12:11
Юная петербурженка получила условный срок за опасную онлайн-игру
12:00
Стрелявший в центре Петербурга владелец Porsche Boxster уже бывал в психбольнице
11:53
Число импортёров финского оружия выросло до рекордного уровня: Узбекистан закупает винтовки
11:36
На Невском машина вылетела на тротуар, очевидцы говорят о пострадавших
11:32
Против обстреливавших Донбасс украинских военных возбуждены уголовные дела
11:27
В Италии задержали 104 члена мафии с калашниковыми
10:59
Прыгающие после гола на ЧМ мексиканцы спровоцировали землетрясение
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
18.06.2018 19:14

Петиция против пенсионной реформы на сайте РОИ прошла федеральный барьер

Петиция против пенсионной реформы на сайте «Российская общественная инициатива» набрала к вечеру 18 июня необходимые для рассмотрения экспертной группой 100 тысяч голосов. 

Инициатива «Против повышения пенсионного возраста для россиян» стала самой популярной на сайте РОИ, каждый час под ней подписываются больше тысячи человек. Активность россиян помогла ей к вечеру 18 июня преодолеть барьер в сто тысяч человек — именно столько подписей необходимо для того, чтобы проект был рассмотрен экспертной рабочей группой федерального уровня. Инициатива была выдвинута общественно-политическим движением «Новая Россия». «Требуем законодательно признать повышение пенсионного возраста незаконным и антиконституционным, нарушающим наши права. В противном случае, мы требуем вынесения вопроса о повышении пенсионного возраста для граждан России на общенациональный всенародный референдум», – гласит текст петиции. Отметим, каждый голос на портале авторизован через сайт «Госуслуги». Против петиции подписались 1477 человек. 

Такая же петиция на сайте Change.org уже к утру 18 июня набрала больше 1,5 млн подписей, к вечеру еще 200 тысяч человек подписали документ. 

В последний раз прошедшая 100-тысячный рубеж инициатива была поддержана рабочей группой федерального уровня под председательством министра РФ Михаила Абызова в ноябре прошлого года. Подписанты просили исключить стимулирующие и компенсационные выплаты из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Точку в деле поставил Конституционный суд, который в декабре 2017 года постановил, что эти выплаты в МРОТ не входят. Правда, какую роль в этом решении сыграл министр Абызов и петиция на РОИ, неизвестно.

Отметим, в мае этого года президент Владимир Путин упразднил должность Абызова как министра по вопросам открытого правительства. Самого ведомства также больше не существует.

Справка:

О повышении пенсионного возраста было официально объявлено 14 июня. По России прошла волна акций против новой реформы. Люди вышли на улицы в Новосибирске, Рязани и Ухте. В Кремле не исключают возможное смягчение реформы. Законопроект предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин начиная с 2019 года, правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента в субботу, 16 июня.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
фото с сайта https://www.rossiya-airlines.com
18.06.2018 11:19

Аэропорт «Платов» впервые обслужил широкофюзеляжный лайнер «России»

Международный аэропорт «Платов» впервые принял широкофюзеляжное воздушное судно Boeing 777-300ER (ER - Extended Range или повышенная дальность) – им стал самолет авиакомпании «Россия»
Центр развития и поддержки предпринимательства
18.06.2018 10:00

Единый Центр Предпринимательства приглашает на бесплатный курс "Охрана труда"

В целях организации безопасных условий труда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» приглашает сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в бесплатном образовательном курсе «Охрана труда в организациях»
pixabay.com
15.06.2018 13:18

Количество банкротов в стране побило исторический рекорд

Количество признанных банкротами россиян в период с января по март увеличилось в полтора раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло 8966 человек, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петиция против пенсионной реформы на сайте РОИ прошла федеральный барьер
СМИ: После осенних выборов из Совета Федерации уйдут 17 сенаторов
Жуков: Закон о повышении пенсионного возраста примут осенью
Основатель Мособлбанка умер в тюремной больнице
Telegram продолжает оспаривать блокировку, вторая жалоба ушла в Страсбург
В Петербурге хотят провести митинг против пенсионной реформы
Смольный: Сведения о том, кто из муниципалов не сдал декларации, могут быть секретными
“Могу не дожить”. Более 1,5 млн россиян подписались против повышения пенсионного возраста
Песков: Путин не занимается пенсионной реформой
Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя
Будет ли Петербург смотреть в космос
Игуменья ищет личного повара: кто разместил скандальную вакансию на 90 тысяч
"Даже бесстрастный Путин улыбался": что пишут иностранные СМИ о мундиале
Оксана Дмитриева: Пенсионная реформа в первую очередь ударит по работникам начала 1990-х
ЕСПЧ опоздал спасать семью американки, которую выгнали из России
Мундиаль не без баяна
Юрий Горлин: новая реформа пенсионной системы - попытка «железной рукой загнать к счастью»
Известный петербургский ученый рассказал, как дожить до нового пенсионного возраста
Оскар Стенстрём: Шведам стоит запастись бутылкой чего-нибудь… русского
«По телевизору говорят, что у нас все хорошо. А на деле ничего не получается»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

10 мест, где искупаться после работы

кадр из видео/ YouTube/neferjournal

Море фанатское: масштабные перформансы во время ЧМ-2018

На Невском машина вылетела на тротуар, очевидцы говорят о пострадавших

Новости компаний
фото с сайта https://www.rossiya-airlines.com
18.06.2018 11:19
Аэропорт «Платов» впервые обслужил широкофюзеляжный лайнер «России»
Международный аэропорт «Платов» впервые принял широкофюзеляжное воздушное судно Boeing 777-300ER (ER - Extended Range или повышенная дальность) – им стал самолет авиакомпании «Россия»
Центр развития и поддержки предпринимательства
18.06.2018 10:00
Единый Центр Предпринимательства приглашает на бесплатный курс "Охрана труда"
В целях организации безопасных условий труда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» приглашает сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в бесплатном образовательном курсе «Охрана труда в организациях»
pixabay.com
15.06.2018 13:18
Количество банкротов в стране побило исторический рекорд
Количество признанных банкротами россиян в период с января по март увеличилось в полтора раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло 8966 человек, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ)
Setl City
15.06.2018 12:17
Setl City высадит почти 4,5 тысячи растений в ЖК «Полюстрово Парк»
Setl City высадит почти 4,5 тыс. деревьев и кустарников на территории ЖК «Полюстрово Парк» и общеобразовательной школы в этом проекте. Среди них – рябины, краснолистные клены, липы, кизильник, шиповник и барбарис
14.06.2018 17:33
Каждый пятый участник ЗСД феста скачал свое фото благодаря МегаФону
Участники забега и велопробега по ЗСД скачали больше тысячи профессиональных фотографий с сайта «Марафон Фото». Возможность пользоваться сервисом бесплатно им подарила компания МегаФон.
фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.06.2018 10:49
Энергетики «Россетей» оперативно восстановили работу Крымского энергомоста
Чуть более часа потребовалось специалистам группы «Россети» под руководством генерального директора Павла Ливинского, чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту.
Скриншот с youtube.com
14.06.2018 10:18
Фиксики и ИНВИТРО рассказывают детям про анализ крови
Эпизод «Анализ крови» из мультсериала «Фиксики» совместно выпустили крупнейшая частная медицинская компания в России ИНВИТРО и продюсерская компания «Аэроплан»
Магазин "Кей"
13.06.2018 16:32
Акция «Утилизация» в магазинах КЕЙ
Зачем выбрасывать сломанную технику, если её можно обменять на скидку? Магазин КЕЙ запускает акцию «Утилизация». С 1 июня 2018 года по 5 июля 2018 года в магазинах сети КЕЙ будут принимать устаревшие и сломанные товары и выдавать за них скидку на приобретение новых.
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.06.2018 11:50
«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград
С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
предоставлено компанией «Аэрофлот»
09.06.2018 15:27
«Спортолет» впервые прибыл в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга
Airbus A319 авиакомпании «Россия», получивший народное название «Спортолёт» благодаря новой ливрее, посвященной теме спортивных достижений российских атлетов приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону название и герб которого нанесены на его фюзеляже
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.