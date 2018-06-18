«На крыше уже не везёт»: ещё одно ДТП с такси в Петербурге

Четвёртый «перевёртыш» за сутки в Санкт-Петербурге, и снова с такси. Два легковых автомобиля столкнулись днём 18 июня на перекрёстке Пушкинской и Леонтьевской улиц в Пушкине.

«Такси на крыше уже не везёт», – сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Такси двигалось по Пушкинской, в сторону Семашки, «Мерс» двигался по Леонтьевской, в сторону Октябрьского. Такси должно было пропустить «Мерс», так он, «Мерс», являлся помехой справа», – пишет в комментариях участница группы Марина.

В такси, по её словам, ехала клиентка. «Женщина уехала на реанимобиле. В сознании, и даже сказала, что позвонит родственникам уже из больницы. Видимых травм не было. Водителя осматривали при мне, ни царапины, – рассказывает Марина. – Женщина <...> даже стояла на ногах, пока её со стула, на котором сидела, на носилки перекладывали. В сознании, но в шоке. Попросила врачей связаться обязательно с родственниками, потому как могут быть ограничения по препаратам и аллергия».

«При нас врезались. Такси не пропустило справа. Машина через себя два раза перевернулась. Все живы, женщину-пассажира увезли на скорой», – сообщает Анна в группе «В Пушкине | Царском Селе» «ВКонтакте».

«<Водитель> сам вылез непомятый, женщину в реанимобиле увезли. У меня до сих пор руки трясутся, – добавляет Мария. – Скорая и пожарные приехали очень быстро».

Напомним, минувшим вечером такси перевернулось на крышу на повороте с Пулковского шоссе к Дунайскому проспекту, а сегодня утром две машины опрокинулись набок – на Малодетскосельском проспекте и на улице Руставели. Ещё одно серьёзное ДТП с такси случилось утром на Невском проспекте: машина вылетела на тротуар , очевидцы сообщили о пострадавших. Позже происшествие прокомментировала таксомоторная компания .