Водителям на финской границе придётся чаще "дуть в трубочку"

На этой неделе, с 18 по 24 июня, на границе будут усиленно проверять состояние водителей. Об этом сообщает Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии.

Рейд по выявлению пьяных людей за рулём нацелен на профилактику безопасности движения. Ведомство заверило, что он не будет иметь большого влияния на скорость трансграничного трафика, однако при этом уточнило, что о возможных помехах в движении будет оперативно сообщать в своём твиттере.

Финские пограничники также заметили, что чемпионат мира по футболу чуть оживил движение на границе России и Финляндии, заметно разнообразив национальный состав. Особенно это заметно на железнодорожном пункте пропуска Вайниккала – поезд среди болельщиков, которые едут в Петербург и Москву из Финляндии, является самым популярным видом транспорта.

Однако если сравнивать с прошлым годом, число пересечений остаётся на прежнем уровне. На МАПП "Иматра" ("Светогорск") на предыдущей неделе трафик вырос на 3,7%, на остальных даже чуть снизился.