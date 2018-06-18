Таксиста, сбившего мексиканских болельщиков в Москве, обвинили в нарушении ПДД

Таганский суд Москвы арестовал на 2 месяца таксиста Анарбека уула Чынгыза, который 16 июня въехал в толпу пешеходов в центре столицы.

Об этом 18 июня сообщает RTVI. Следователи обвинили водителя в нарушении правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортного средства. Напомним, 16 июня таксист из Киргизии выехал на тротуар на улице Ильинка в центре Москвы. Пострадали 8 человек.

Анарбек уул Чынгыз пытался скрыться с места происшествия, опасаясь расправы, однако его задержали очевидцы. Позже таксист пояснил, что перепутал педали газа и тормоза, поскольку находился за рулем 20 часов и мало спал. Разрешение на работу у водителя было действительно до 2022 года. Анализ крови показал, что мужчина был трезв.