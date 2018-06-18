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18.06.2018 18:25

Игуменья ищет личного повара: кто разместил скандальную вакансию на 90 тысяч

Дьякон Андрей Кураев обнаружил на сайте объявлений о работе в Москве вакансию «личного повара для игуменьи» - с зарплатой в 90 тысяч рублей в месяц. «Интересно, а сколько платит эта игуменья своим крепостным попам?» - удивился дьякон.
Игуменья ищет личного повара: кто разместил скандальную вакансию на 90 тысяч
wikipedia.org

«Требуется личный повар для настоятельницы монастыря, – говорится в объявлении, которое разошлось по Фейсбуку и Телеграм-каналам. – Район работы — в Переславском районе Ярославской области. Оплата обсуждается! Есть возможность устроить детей или внуков в хорошую школу».

Требования к соискателям серьезные: обязательно профильное образование, опыт работы поваром более 5 лет, знание санитарных правил и самое удивительное – умение сервировать стол для VIP-персон.

В обязанности личного повара будет входить приготовление завтраков и ужинов для хозяйки и ее гостей, сервировка стола и подача блюд, уборка рабочей зоны.

А теперь — главное. Зарплата предлагается вполне конкурентоспособная не только для Ярославской области, но и для крупных городов – от 50 000 до 90 000 рублей. При этом проживание – на территории монастыря, питание включено.

«Речь идет о переславском подворье московского монастыря, – отмечает Кураев. – Вряд ли их много. Оно может числиться и патриаршим подворьем».

В Переславском районе как минимум пять женских монастырей: три в Переславле-Залесском, два — в Угличе. Некоторые СМИ поспешили сообщить, что единственный женский монастырь в Переславском районе — Свято-Никольский Переславский монастырь, однако, если зайти на сайт Переславской епархии, можно убедиться, что это не так.

В этой истории много нестыковок. Обычно монастыри ищут себе "гражданских" работников через группы в социальной сети "Вконтакте" или специальные форумы для верующих. Средняя зарплата, которую указывают в подобных вакансиях, может колебаться от 16 тысяч рублей для преподавателя в воскресной школе до 40 тысяч – для опытного плотника или электрика. Скандальное объявление о вакансии повара на 90 тысяч размещено от имени кадрового центра "Домхелпер". Агентство специализируется на поиске домашнего персонала, в основном нянь и гувернанток. На порталах отзывов о компаниях вокруг этой организации идут настоящие бои — на десяток радостных и положительных отзывов приходится один-два негативных. Причем в ответ на один из таких отзывов менеджер кадрового центра опубликовала все персональные данные соискательницы с подробной историей ее взаимоотношений с нанимателем. 

Читатели странички Андрея Кураева в Живом журнале обратили внимание на странный режим питания «заказчицы»: завтрак и ужин. Дело в том, что в монастырях такое понятие, как «завтрак», отсутствует — молиться положено натощак. «Наоборот, все логично: поскольку общего завтрака нет, игуменье изволилось завести своего повара именно для завтрака», – ответил на это дьякон Кураев. 

Как бы то ни было, выхлоп в социальных сетях и на порталах, позволяющих оставлять комментарии, вышел знатный. Некоторые гневные отклики пользователей Сети мы цитировать не будем, чтобы не нарушать закон и не смущать умы. 

А повар нашелся практически моментально – по телефону, указанному в вакансии, нервный женский голос сообщил, что вакансия закрыта. «Как вам еще объяснить?» – грубо крикнула неизвестная сотрудница «кадрового центра» и бросила трубку. 


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