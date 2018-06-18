Первый «гомофобный скандал» на ЧМ-2018 разгорелся из-за мексиканских фанатов

Первый гомофобный скандал разгорелся на чемпионате мира по футболу в России. Как сообщает 18 июня Reuters, его инициаторами стали болельщики сборной Мексики.

Во время матча с Германией мексиканские фанаты выкрикивали кричалки «гомофобного содержания». По этому поводу Международная федерация футбола (ФИФА) уже открыла дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Мексики. ФИФА проверит информацию по инциденту. В частности, это отчеты и потенциальные доказательства от наблюдателя по борьбе с дискриминацией (FARE). Он присутствовал на матче в рамках системы мониторинга ФИФА.

Ранее двое британских фанатов подрались с полицейскими в поезде до Волгограда. В результате матч любимой команды посмотреть им не удастся — сотрудники правоохранительных органов сняли их с поезда.