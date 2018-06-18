Сотрудничающий с ФСБ анархист остался под арестом

В Петербурге суд по просьбе ФСБ продлил арест ключевому участнику дела анархистов Игорю Шишкину. Несмотря на сотрудничество со следствием, обвиняемый останется в изоляторе на четыре месяца.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 18 июня Дзержинский суд удовлетворил ходатайство о продлении Шишкину меры пресечения в виде содержания под стражей до 22 октября.

Шишкин обвиняется в подготовке вооруженного мятежа и свержения действующей власти, считает ФСБ. Уголовное дело по статье 205.4 УК «Участие в террористическом сообществе» возбуждено в январе 2018 года. По мнению следствия, в Петербурге действовала законспирированная ячейка «Марсово поле» сообщества «Сеть», состоящего из представителей анархистского движения.

Завтра, 19 июня, Дзержинский суд рассмотрит ходатайства о продлении ареста еще двум обвиняемым — Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову. Их задерживали в разное время.

После жалоб Филинкова на пытки электрошокерами Следственный комитет объяснил насилие сотрудников контрразведки. По официальной версии, спецсредство применяли к задержанному при попытке к бегству. На теле Филинкова насчитали десятки электрометок.