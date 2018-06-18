Porsche представила особый сервис зарядки электрокаров

Еще
20:53 18.06.2018
Пришлите свою новость!
20:01
Приближенных Михальченко обвинили в хищении 1,5 млрд на подрядах ФСО
19:32
Еще один иностранный болельщик упал с теплохода после встречи с петербургским мостом
19:31
«Фонтанка» за 60 секунд — 18 июня
19:14
Петиция против пенсионной реформы на сайте РОИ прошла федеральный барьер
18:53
«На крыше уже не везёт»: ещё одно ДТП с такси в Петербурге
18:44
Водителям на финской границе придётся чаще "дуть в трубочку"
18:33
На Парашютной горит деревянный дом
18:27
Таксиста, сбившего мексиканских болельщиков в Москве, обвинили в нарушении ПДД
18:01
Первый «гомофобный скандал» на ЧМ-2018 разгорелся из-за мексиканских фанатов
17:56
Сотрудничающий с ФСБ анархист остался под арестом
17:53
Севший на мель в Финском заливе сухогруз осматривают водолазы
17:48
Странное смертельное ДТП под Ярославлем: с мотоциклом столкнулся дельтаплан
17:36
СМИ: После осенних выборов из Совета Федерации уйдут 17 сенаторов
17:15
В России замедлился рост цен на бензин
17:02
Путин поблагодарил вице-губернатора Серова за выборы
16:55
Рамзан Кадыров ответил критикам российского мундиаля
16:45
Очистить Волковку помог запрет на продажу имущества
16:41
За последнюю неделю клещи заразили инфекциями 22 петербуржца
16:37
За разрушенный союз бывшего сотрудника ФСБ с мальчиком житель Петербурга получил 17 лет
16:28
Жуков: Закон о повышении пенсионного возраста примут осенью
16:23
Путин предложил Михаила Меня в аудиторы Счетной палаты
16:02
Уволенный за отчет по «Газпрому» сотрудник Sberbank CIB назван лучшим российским аналитиком
15:52
В Петербурге в 2018 году отменили фестиваль «День Д»
15:42
Основатель Мособлбанка умер в тюремной больнице
15:38
Аналитики подсчитали, сколько Россия потратила на ЧМ-2018
15:26
Хорватского футболиста отправили домой с ЧМ-2018 из-за отказа выйти на поле
15:22
СМИ: Двое британских фанатов подрались с полицейскими и не доехали до Волгограда
15:19
“Яндекс.Такси”: Попавший в ДТП на Невском водитель только начинал смену
15:01
Telegram продолжает оспаривать блокировку, вторая жалоба ушла в Страсбург
14:57
Больше тысячи египетских болельщиков прилетят в Петербург на матч с Россией
14:43
В Петербурге хотят провести митинг против пенсионной реформы
14:35
«Пьяный поцелуй»: финского депутата осудили за рукоприкладство и домогательства
14:31
Смольный показал, как преображается «бутылочное горло» – Гореловский путепровод
14:27
Смольный: Сведения о том, кто из муниципалов не сдал декларации, могут быть секретными
14:23
Прокуратура обвиняет главу фонда капремонта Петербурга в нарушениях
14:18
ВОЗ официально признала игроманию заболеванием
14:12
Жара в Финляндии сменится сильными грозами, в Петербург дожди придут в пятницу
14:08
Акинфеев: Кроме Салаха, у Египта есть еще 20 футболистов
14:04
Сумму беспошлинных покупок из иностранных интернет-магазинов снизят вдвое с 1 июля
14:00
С корабля охраны ЧМ-2018 исчез матрос
13:57
Черчесов: В матче с Египтом будем писать историю
13:56
Спасатели сняли шесть человек с прогулочного катера, севшего на мель в Финском заливе
13:47
Россиянин одержал победу в гонках в Ле-Мане после нескольких неудачных марафонов
13:42
В США поймали сбежавшего слона Майкла Джексона
13:35
Шведский бриг зашел в порт Петербурга за 5 дней до «Алых парусов»
13:29
«Дизельгейт» продолжается: гендиректор Audi взят под стражу
13:25
В Нидерландах задержали подозреваемого в наезде на толпу зрителей фестиваля
13:22
Троицкий мост разведут позднее обычного из-за чемпионата мира
13:20
800 лет трезвости на всех - «Дому надежды на Горе» исполнилось 22 года
12:48
“Могу не дожить”. Более 1,5 млн россиян подписались против повышения пенсионного возраста
12:43
Песков: Путин не занимается пенсионной реформой
12:41
Терри Гиллиам лишился прав на «проклятый» фильм о Дон Кихоте
12:40
В метро Петербурга могут появиться собственные взрывотехники
12:36
Сборная России провела тренировку на арене «Санкт-Петербург» перед игрой с Египтом
12:30
«Перевёртыши» в Петербурге пошли кучно
12:24
Россияне прячут санкционный сыр даже в канистрах
12:20
Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя
12:11
Юная петербурженка получила условный срок за опасную онлайн-игру
12:00
Стрелявший в центре Петербурга владелец Porsche Boxster уже бывал в психбольнице
11:53
Число импортёров финского оружия выросло до рекордного уровня: Узбекистан закупает винтовки
11:36
На Невском машина вылетела на тротуар, очевидцы говорят о пострадавших
11:32
Против обстреливавших Донбасс украинских военных возбуждены уголовные дела
11:27
В Италии задержали 104 члена мафии с калашниковыми
10:59
Прыгающие после гола на ЧМ мексиканцы спровоцировали землетрясение
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
18.06.2018 17:54

Porsche представила особый сервис зарядки электрокаров

Porsche представила особый сервис зарядки электрокаров

Вслед за объявлением о намерениях выпустить свой первый полностью электрический спортседан Taycan уже в 2019 году марка Porsche представила свое видение сервиса зарядки электромобилей. Об этом пишет портал Futurecar.

Для того чтоб Taycan, ранее известный как концепт Mission E, смог обеспечить заявленные характеристики (500 км пробега и зарядка до 80 процентов батарей за 15 минут), напряжение «в розетке» должно быть 800 вольт постоянного тока при 350 киловаттах мощности. Таких зарядных станций пока нет, но Porsche намерен их построить.

Сначала это будет 189 «розеток» в салонах у дилеров по всей Европе, затем последуют 500 станций в Америке. Поскольку такого количества конечно не хватит, чтобы конкурировать с Tesla с их 1229 станциями и 9623 «розетками», Porsche сотрудничает с компанией Ionity, которая уже начала разворачивать сеть 350-киловаттных зарядных станций в Германии, Австрии, Швейцарии, Дании, Голландии, Бельгии и Финляндии.

При этом у владельцев Porsche Taycan будет возможность заправляться и на других, менее мощных зарядных станциях. В помощь своим клиентам компания Porsche выпустила специальное мобильное приложение, которое возьмет на себя заботы не только по поиску ближайшей зарядной станции, но и по оплате ее услуг.

Дело в том, что сейчас в Европе действует полтора десятка разных компаний, предоставляющих услуги зарядки электроавтомобилей. Для того чтобы воспользоваться любой из них, вы должны быть у нее зарегистрированы и иметь ту или иную форму доступа. Иногда это карточка, иногда это магнитная таблетка, а чаше всего – приложение на мобильном телефоне. Porsche решает все эти проблемы разом, предоставляя доступ к станциям всех компаний, имеющих договор с ними. При этом оплата производится так же централизовано через мобильное приложение. Преимуществами такого сервиса уже сейчас могут воспользоваться владельцы гибридных Porsche Cayman и Porsche Cayenne. Правда, сервис этот не бесплатный, за него владельцам электромашин придется выкладывать примерно 3 евро в месяц.
 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Петербургская недвижимость
15.06.2018 18:11

Паркинг по цене аренды – теперь во всех проектах комфорт-класса Setl City

«Петербургская Недвижимость» объявляет о беспрецедентном предложении. Теперь любой паркинг в жилом комплексе комфорт-класса Setl City можно приобрести в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью аренды паркинга.
ООО «Терминал-Ресурс»
01.06.2018 18:53

В ЖК «Образцовый квартал 4» закончили возведение первого этажа

В начале мая 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» объявил старт продаж нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Уже к концу месяца строители закончили устройство стен и перекрытий первого этажа и приступили ко второму
СК «Полис Групп»
31.05.2018 17:19

В ЖК «Краски лета» от «Полис Групп» будет построена школа

Компания «Полис Групп» продолжает строительство социальных объектов в своих жилых комплексах
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Porsche представила особый сервис зарядки электрокаров
В России замедлился рост цен на бензин
«Восьмёрка» BMW дебютировала в самой престижной гонке
“Яндекс.Такси”: Попавший в ДТП на Невском водитель только начинал смену
Четвёртый Jimny: рама на месте, «мозгов» добавлено
«Дизельгейт» продолжается: гендиректор Audi взят под стражу
На дорогах Петербурга аномально свободно
В Россию пришли новые Juke, Bentayga и редкий Forester
Автомобили по подписке приходят в Европу. Это Jaguar и Land Rover
Солнцемобиль из Петербурга, отмеченный Путиным, представят в Сочи
Российскому старту «Ле Мана» помог Ротенберг
Петербург растерялся: пробок нет
Разгонит ли бензин инфляцию
Полисы выходят в широкий коридор
В ожидании российской Tesla к 2025 году
«Скандинавия» обретёт интеллект
Пьяный ли беглый
Лёд на вашу машину. Что делать?
Geneva Motor Show: заглянуть в будущее не получилось
Водительские права с отсрочкой
Говорим и показываем
Главное
Последнее

10 мест, где искупаться после работы

кадр из видео/ YouTube/neferjournal

Море фанатское: масштабные перформансы во время ЧМ-2018

На Невском машина вылетела на тротуар, очевидцы говорят о пострадавших

Новости компаний
Петербургская недвижимость
15.06.2018 18:11
Паркинг по цене аренды – теперь во всех проектах комфорт-класса Setl City
«Петербургская Недвижимость» объявляет о беспрецедентном предложении. Теперь любой паркинг в жилом комплексе комфорт-класса Setl City можно приобрести в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью аренды паркинга.
ООО «Терминал-Ресурс»
01.06.2018 18:53
В ЖК «Образцовый квартал 4» закончили возведение первого этажа
В начале мая 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» объявил старт продаж нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Уже к концу месяца строители закончили устройство стен и перекрытий первого этажа и приступили ко второму
СК «Полис Групп»
31.05.2018 17:19
В ЖК «Краски лета» от «Полис Групп» будет построена школа
Компания «Полис Групп» продолжает строительство социальных объектов в своих жилых комплексах
ГК "КВС"
29.05.2018 12:23
Маршрут до ЖК «Ясно.Янино» продлен
Получено положительное заключение о продлении маршрута № 801А. В ближайшее время планируется запустить маршрут общественного транспорта от ЖК «Ясно.Янино» до станции метро «Проспект Большевиков»
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
Setl City
25.05.2018 17:05
Транспортный узел «Девяткино» планируют построить к 2021 году
«Первая транспортная корпорация» готова обеспечить проектирование, строительство и эксплуатацию транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Создание цифровой платформы проекта возьмет на себя ООО «Яндекс.Автобусы»
Setl City
24.05.2018 18:22
Центральную улицу возле «Семи столиц» в Кудрово отремонтировали
Подрядчик завершил ремонт участка Центральной улицы от моста через реку Оккервиль до пр. Строителей в Кудрово. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленинградской области.
фото предоставлено компанией ООО «Север Авто Нева»
09.04.2018 17:10
В новых шинных центрах «КОЛЕСО» раздают скидки
14 апреля в Петербурге откроются 2 новых шинных центра «Колесо» - на юге и на севере города. В этот день покупателей ждут скидки и подарки
пресс-служба "ГрузовичкоФ"
04.04.2018 16:18
Группа компаний «Грузовичкоф» выходит на облигационный рынок
Группа компаний «Грузовичкоф» сообщает о выходе на публичный долговой рынок с дебютным выпуском биржевых облигаций №4B02-01-00337-R-001P от 26.03.2018
фото предоставлено компанией ООО "ВМПАВТО"
23.03.2018 16:35
Самым популярным мужским именем среди автомехаников признано имя Валера
Найти хорошего мастера-автослесаря сегодня становится все сложнее. Одна из российских компаний-производителей автохимии решила эту проблему и выпустила первую мастер-смазку с именем Валера.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.