Porsche представила особый сервис зарядки электрокаров

Вслед за объявлением о намерениях выпустить свой первый полностью электрический спортседан Taycan уже в 2019 году марка Porsche представила свое видение сервиса зарядки электромобилей. Об этом пишет портал Futurecar.

Для того чтоб Taycan, ранее известный как концепт Mission E, смог обеспечить заявленные характеристики (500 км пробега и зарядка до 80 процентов батарей за 15 минут), напряжение «в розетке» должно быть 800 вольт постоянного тока при 350 киловаттах мощности. Таких зарядных станций пока нет, но Porsche намерен их построить.

Сначала это будет 189 «розеток» в салонах у дилеров по всей Европе, затем последуют 500 станций в Америке. Поскольку такого количества конечно не хватит, чтобы конкурировать с Tesla с их 1229 станциями и 9623 «розетками», Porsche сотрудничает с компанией Ionity, которая уже начала разворачивать сеть 350-киловаттных зарядных станций в Германии, Австрии, Швейцарии, Дании, Голландии, Бельгии и Финляндии.

При этом у владельцев Porsche Taycan будет возможность заправляться и на других, менее мощных зарядных станциях. В помощь своим клиентам компания Porsche выпустила специальное мобильное приложение, которое возьмет на себя заботы не только по поиску ближайшей зарядной станции, но и по оплате ее услуг.

Дело в том, что сейчас в Европе действует полтора десятка разных компаний, предоставляющих услуги зарядки электроавтомобилей. Для того чтобы воспользоваться любой из них, вы должны быть у нее зарегистрированы и иметь ту или иную форму доступа. Иногда это карточка, иногда это магнитная таблетка, а чаше всего – приложение на мобильном телефоне. Porsche решает все эти проблемы разом, предоставляя доступ к станциям всех компаний, имеющих договор с ними. При этом оплата производится так же централизовано через мобильное приложение. Преимуществами такого сервиса уже сейчас могут воспользоваться владельцы гибридных Porsche Cayman и Porsche Cayenne. Правда, сервис этот не бесплатный, за него владельцам электромашин придется выкладывать примерно 3 евро в месяц.

