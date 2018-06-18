Севший на мель в Финском заливе сухогруз осматривают водолазы

С сухогруза, который сел на мель в Финском заливе, перед отбуксировкой в порт, скорее всего, придется снять все удобрения, которые судно везло в Польшу. Решение будет принято после водолазной инспекции.

Как рассказали «Фонтанке» в Северо-Западной транспортной прокуратуре, к вечеру 18 июня продолжается осмотр судна водолазами. Они оценивают повреждения теплохода «Сормовский 3052», который сел на мель неподалеку от острова Сескар в Финском заливе и получил пробоину в носовой части. Все 11 человек, которые находились на борту, остаются на вахте, их жизни ничего не угрожает. Дальнейшие действия по буксировке пока еще не определены. Вероятно, что уйти с мели ему удастся, только избавившись от груза — сухогруз вез минеральные удобрения из Петербурга в Польшу.

Судно построено в 1984 году в Португалии, его грузоподъемность — до 3 тысяч тонн.

Напомним, накануне на мель село еще одно судно — частный прогулочный катер застрял в заливе неподалеку от Большой Ижоры. С борта эвакуировали шесть человек.