Странное смертельное ДТП под Ярославлем: с мотоциклом столкнулся дельтаплан

Ярославская транспортная прокуратура 18 июня на своём сайте сообщила о «проведении проверки по факту авиационного происшествия», хотя его скорее можно назвать дорожно-транспортным. Оно тяжёлое: есть погибший.

Инцидент произошёл вечером 16 июня, в день празднования 55-летия полёта Валентины Терешковой в космос, но известно о нём стало только сегодня. Около деревни Инальцино Борисоглебского района области дельтаплан столкнулся с попутным мотоциклом.

Как дельтаплан оказался на проезжей части? Прокуратура отвечает на этот вопрос: он совершал взлёт с автомобильной дороги общего пользования.

Пилот дельтаплана и водитель мотоцикла (любопытно, что в народе мотоциклистов тоже называют пилотами) получили различные травмы. Пассажир мотоцикла погиб.

Местные СМИ посчитали дельтаплан самолётом. Как пишет издание «PRO город», «самолёт производил обработку полей и сел на дозаправку», а при взлёте в него въехал мотоцикл.

«Ярославские вести» раскрывают детали ДТП. Мотоциклист, по их данным, попытался обогнать необычного участника дорожного движения, и столкновение произошло уже в воздухе: дельталёт задел мотоцикл колесом. От удара воздушное судно упало, придавив лётчика. Пассажир мотоцикла умер не сразу: его увезли на скорой, но спасти не смогли.

Видео: YouTube/Россия-1. Ярославль

Степень вины участников происшествия выясняется. Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка, проведение которой поручено Ярославской транспортной прокуратуре.