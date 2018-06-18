СМИ: После осенних выборов из Совета Федерации уйдут 17 сенаторов

Как минимум 17 сенаторов покинут Совет Федерации после выборов в единый день голосования 9 сентября. Всего же смениться могут 42 представителя верхней палаты российского парламента.

Об этом 18 июня рассказали источники РБК. Отставка, по их словам, точно грозит 17 сенаторам — представителям Бурятии, Кемеровской, Иркутской и Смоленской областей, Ингушетии, Приморского и Хабаровского краев, Владимирской, Московской, Орловской и Магаданской областей. Также Совфед должны покинуть сенаторы от Ярославля, Якутии, Ивановской области и Алтайского края. Как предполагают аналитики, основной причиной их ухода является возраст — например, представителю Москвы Владимиру Долгих 93 года. Однако есть в списке и те, кто, как считают собеседники РБК, просто не смогли «вписаться в работу палаты». Источники издания отметили, что список из 17 человек не окончательный и может быть существенно расширен, вплоть до 42 региональных представителей.

Издание также назвало несколько человек, которые наверняка останутся в своих креслах. Это сенатор от Хакасии Евгений Серебренников, представитель Забайкальского края Степан Жиряков, Людмила Кононова из Архангельской области, Сергей Рыбаков из Владимирской, Сергей Рябухин из Ульяновской, Валерий Васильев из Ивановской и Владимир Лебедев из Нижегородской. Также остается сенатор от Красноярского края Андрей Клишас.

По закону в Совет Федерации входят по два представителя от каждого региона, назначают их главы правительств и законодательная власть. 9 сентября в России пройдут выборы глав в 22 регионах, еще в четырех начальников назначат местные парламенты. В 16 субъектах Федерации пройдут выборы в законодательные собрания.