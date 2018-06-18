Египтяне в Петербурге: «Наверное, мы останемся тут жить»

Чем ближе к матчу Россия - Египет, тем больше в Петербурге болельщиков «фараонов». Отдел спорта «Фонтанки» расспросил в центре города двух из нескольких тысяч и услышал, как разбиваются стереотипы о россиянах.

Матч Россия – Египет состоится в Петербурге во вторник, 19 июня. К этому моменту обе сборные уже успели сыграть по одной игре. Россия разгромила Саудовскую Аравию, а Египет без своей главной звезды – лучшего игрока английской премьер-лиги сезона-2017/18 Мохаммеда Салаха – уступил Уругваю 0:1.

В Пулково один за другим садятся чартеры из Каира. Только за понедельник – 7 рейсов. Кто-то уже давно в России, кто-то добирается через Москву бесплатными поездами. Ранью и Ашрафа мы встретили на фестивале болельщиков, на Конюшенной площади.

– Расскажите немного о себе, кто вы и откуда?

Ранья: Мы на самом деле египтяне, только родились в Канаде. Сейчас я живу в Швейцарии, а мой брат — в Германии. Но сердце наше египетское. Мы близнецы. Приехали сюда специально болеть за сборную Египта. Будем следовать за командой на протяжении всего чемпионата. Сейчас мы в Петербурге, потом уезжаем в Волгоград, затем вернемся в Петербург.

– Вы уже раньше бывали на чемпионатах мира?

Ранья: Нет, это наш первый такой турнир.

Ашраф: Египет 30 лет не принимал участия в Кубке мира, поэтому мы такие довольные и так счастливы приехать именно на этот чемпионат. Мы так сильно впечатлены тем, какое у русских большое и открытое сердце, как они нас тепло здесь встречают.

– Чем занимаетесь в обычной жизни?

Ранья: Я работаю специалистом по подбору персонала.

Ашраф: А я инженер-тестер в авиакомпании.

– Как давно решили приехать в Россию?

Ашраф: Как только появилась возможность приобрести билеты, мы сразу же стали их покупать. Это было где-то полгода назад.

Мы сразу планировали ехать по городам, где играет наша сборная. У нас есть билеты на все матчи, так что мы собираемся их все посетить. А вообще у вас тут так здорово, такая теплая погода и такие жизнерадостные люди, что, может быть, мы останемся тут жить.

– Серьезно?

Ашраф: Ха-ха. Шучу, конечно. Но у вас правда тут очень здорово.

– Бюджет поездки уже подсчитали?

Ранья: Ой, нет еще. Мы особо и не считаем деньги. Для нас это просто невероятный опыт и приключение.

– Большой компанией путешествуете?

Ранья: Изначально нас было четверо. Но пока сегодня гуляли по Петербургу, встретили много друзей. Поэтому наша компания растет на глазах.

– Что больше всего удивляет в России?

Ашраф: Самое невероятное – погода. Тут очень жарко, к такому мы не были готовы. В Петербурге это еще, конечно же, виды города. А еще нам все говорили, что русские очень хмурые люди, но мы ничего подобного здесь не видели. Все русские, которых мы встречали, улыбаются. И это не только здесь, на фестивале болельщиков, но и просто на улицах.

– Правда? Ни одной отрицательной эмоции?

Ашраф: Истинная правда. Мне так нравится смотреть на эти улыбки, что аж сердце выпрыгивает из груди. Это совершенно разбивает все стереотипы о русских.

– А говорят, иностранцев в России таксисты обманывают, а в ресторанах цены завышают.

Ашраф: Если заранее подготовиться, ознакомиться со всей информацией в Интернете, то о таких вещах можно не волноваться. Для такси можно пользоваться тем же «убером», который сразу показывает тебе стоимость поездки. На самом деле все не так страшно, как об этом пишут и говорят.

– Какие ожидания от выступления сборной Египта?

Ранья: Думаю, завтра мы покажем нашу лучшую игру и победим русских. С каким счетом, посмотрим завтра.

Ашраф: Мы попросим русских, чтобы они дали нам поиграть тоже. Мы ведь тоже хотим задержаться здесь подольше!

– Сильно расстроило, что Салах не сыграл в первом матче?

Ранья: Конечно мы расстроились. Печально было услышать стартовый состав без его фамилии. Но мы видели, как наша команда старалась, поэтому претензий к игрокам никаких нет.

– Если Салах вдруг вновь окажется вне заявки, кто поможет вам обыграть Россию?

Ашраф: Наверное, только тренер. Ха-ха.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»