10 мест, где искупаться после работы

1 Озеро Коркинское

15 км от Петербурга, во Всеволожском районе области. По Мурманскому шоссе до первого разворота после заправки «Лукойл». От станции метро «Дыбенко» маршрутки № 469, 511, 565 и 579 (остановка — 26-й километр).

Важный момент: туалеты на территории озера — бесплатные. А вот за подъезд к воде на машине придётся заплатить 200 рублей.