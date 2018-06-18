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20:54 18.06.2018
Туризм

10 мест, где искупаться после работы

10 мест, где искупаться после работы
Сергей Куликов/Интерпресс

Погода шепчет - купаться, вдруг завтра лето кончится! Главное - помните: в Петербурге нырять никуда не надо (по оценке Роспотребнадзора), да и в пригородах не везде. Но не все к совету прислушиваются. "Фонтанка" собрала места, куда можно рвануть после работы, даже если купальники и полотенца - не у всех.

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18.06.2018 17:32
10 мест, где искупаться после работы
  1. Озеро Коркинское
  2. Щучье озеро
  3. Белое озеро
  4. Дудергофское озеро
  5. Карьеры в посёлке Шапки
  6. Река Шинкарка
  7. Озеро Раздолинское
  8. Озеро Донцо 
  9. Токсово

1 Озеро Коркинское

15 км от Петербурга, во Всеволожском районе области. По Мурманскому шоссе до первого разворота после заправки «Лукойл». От станции метро «Дыбенко» маршрутки № 469, 511, 565 и 579 (остановка — 26-й километр).

Важный момент: туалеты на территории озера — бесплатные. А вот за подъезд к воде на машине придётся заплатить 200 рублей. 

 

2 Щучье озеро

Недалеко от Зеленогорска, 30 км от границы с Петербургом. На электричке ехать от станции метро «Удельная» или от Финляндского вокзала – до станции Комарово и пройти ещё 4 км вдоль Озёрной улицы.

Щучье озеро неглубокое, вода прогревается быстро. Берега песчаные и торфянистые, а дно — илистое. Есть волейбольная площадка, можно арендовать лодку или гидроцикл.

 

3 Белое озеро

В Дворцовом парке — одной из главных достопримечательностей Гатчины – есть  неофициальное место для купания. Если выбираете место у пристани – большая глубина, но не самый удобный заход в воду.

Лодочная станция находится на северо-западном берегу водоёма.

 

4 Дудергофское озеро

Один из самых чистых водоёмов Ленобласти – недалеко от города Красное Село. На машине нужно проехать всего километр на юг, а на общественном транспорте — от станции метро «Кировский завод» на маршрутках № 546 и 484. 

Купание в этом озере полезно для здоровья, для желающих оздоровиться есть грязевые ванны (без шуток!). Прохладительные напитки – в баре на берегу. 

 

5 Карьеры в посёлке Шапки

Не сказать, что близко, но вода — удивительная, плюс песок на берегу. Ехать до Тосно, а затем свернуть на мост через ж/д дорогу и проехать ещё 18 км. 

На электричке с Московского вокзала до Тосно, а далее на автобусе № 330. 

Сразу стоит предупредить, что развитой инфраструктуры на территории бывших песчаных карьеров нет. 

 

6 Река Шинкарка

Впадает в живописный пруд с известняковыми берегами. Вода в этом небольшом водоёме очень холодная (даже в самые жаркие дни) и чистая. Экстремалы могут окунуться не только в самом пруду, но и в шинкарских мини-водопадах.

Река питает петергофские фонтаны, расположена в деревне Низино Ломоносовского района. Расстояние по прямой — 27 км. Сюда можно добраться на маршрутке К-639Б от станции метро «Проспект Ветеранов». Имейте в виду – здесь нет никакой инфраструктуры. 

 

7 Озеро Раздолинское

Далековато, 80 км от Петербурга, если ехать на электричке от Финляндского вокзала в Сосновском направлении. Берега засыпаны песком и галькой, а пляжи оборудованы для купания всем необходимым — кабинками для переодевания, мостиками для спуска в воду. Здесь много баз отдыха и детских лагерей.

Видимость воды достигает трёх метров. В центре озера есть небольшой островок. До него можно доплыть, взяв лодку в аренду.

 

8 Озеро Донцо 

И это не близко – искусственное озеро Донцо в 80 км к юго-западу от Петербурга, в Волосовском районе. Это самый крупный из Кюрлевских карьеров. На машине ехать нужно через Гатчину и Елизаветино, а после найти деревню Пятая Гора. И уже оттуда добираться до карьера. Общественный транспорт сюда не ходит. 

Плюсы: белоснежный песок, аквамариновый цвет воды (из-за синих глин на дне), и при таком счастье народу — единицы!  Более склонные к цивилизации могут найти коттедж на берегу. 

 

9 Токсово

Здесь выбор водоемов велик, но немало подступов к воде находится за заборами богатых дач. Еще один минус, конечно, – пробки в Новом Девяткино. Крупнее — озера Вероярви, Хепоярви, Кургуловское. 

33 км от Петербурга, у посёлка Токсово. На электричке добраться можно от ж/д станции Девяткино до станции Кавголово или Токсово. Пешком недалеко.

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