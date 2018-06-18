В России замедлился рост цен на бензин

О значительном замедлении роста цен на автомобильное топливо в России сообщают 18 июня аналитические службы. Их данные различаются в деталях, но сходятся в общей оценке. Правда, это не означает, что цены перестали расти совсем.

Информационный центр Kortes подсчитал, что средние розничные цены на бензин Aи-95 и Аи-92 за неделю с 11 по 15 июня снизились на 3-4 копейки – соответственно, до 44,64 и 41,8 рубля за литр. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС. Дизельное топливо подешевело на 1 копейку, до 44,65 рубля за литр. Подорожал только бензин Аи-80, на 4 копейки – до 38,71 рубля за литр.

На предыдущей неделе, по данным Росстата, бензин и дизельное топливо в России подорожали на 0,1%. По данным Kortes, на той же неделе в Москве цены на топливо начали снижаться.

В опубликованном сегодня Росстатом отчёте об оценке индекса потребительских цен с 4 по 10 июня роста больше, чем у коллег. Повышение отмечено в 32 центрах субъектов РФ (больше всего в Челябинске – на 2,4%), а снижение – в 17 центрах субъектов (больше всего в Красноярске и Астрахани – на 0,7% и 0,5%). «В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный остались на прежнем уровне, в Санкт-Петербурге – выросли на 0,1%», – отмечается в сообщении.

За неделю с 4 по 10 июня, по данным Росстата, розничные цены на бензин в России увеличились в среднем на 0,1%. А за предыдущую неделю (с 28 мая по 3 июня) – на 1,4%. Получается, что рост цен за неделю замедлился в 14 раз.

Средняя по России стоимость литра бензина на АЗС составляла, по данным на 9 июня, 43,48 рубля против 43,43 рубля 4 июня. Таким образом, за неделю она выросла на 5 копеек, тогда как на предыдущей неделе – на 60 копеек, а ещё неделей ранее – на 80 копеек, анализирует РБК.

Бензин и дизель дорожали на внутреннем рынке в течение всей весны, в мае рост цен ускорился. С начала года, по данным Росстата, цены на бензин выросли более чем на 8%, а на «дизель» – на 8,5%.

Любопытно, что в Северо-Западном регионе по итогам мая самый дешёвый бензин был в Новгородской области, на втором месте – Ленинградская область, сообщает сегодня новгородское издание «Ваши новости» со ссылкой на Новгородстат.

Рост цен привёл к недовольству автомобилистов. В регионах прошли пикеты и обсуждались акции протеста, типа бойкота АЗС в некоторые дни.

7 июня президент Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на жалобы петербургского автомобилиста, сказал, что цены выросли из-за «неточного регулирования» в энергетической сфере, и ситуация на топливном рынке сложилась «неправильная» и «недопустимая» .